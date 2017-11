Un mort i dos ferits greus en un accident

Un brutal accident a la carretera General 3 entre dos vehicles amb matrícula andorrana va acabar ahir amb la vida d’una persona a més de cobrar-se dos ferits de gravetat i tres lleus que ahir mateix van rebre l’alta mèdica.

Els fets es van produir cap a les sis de la tarda, entre el Prat del Rull (a la sortida de la Massana) i la deixalleria d’Ordino, quan una dona que conduïa un cotxe 4x4 va realitzar un avançament en el doble carril que s’obre en sentit pujada i per causes desconegudes va acabar col·lisionant frontalment amb una furgoneta pick up a la qual hi havia cinc treballadors del grup Heracles que baixava en direcció a Andorra la Vella, una vegada finalitzada la jornada laboral que estaven complint amb unes obres d’aixecament de l’asfalt a l’altura de la rotonda que puja a l’Aldosa.

El conductor va ser el que es va cobrar la pitjor part. Es tracta de G. R., president de la primera penya madridista d’Andorra que va morir a l’acte. Dos companys de feina de la víctima van ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on un d’ell va ser enviat d’urgència a Barcelona, vist que també perillava la seva vida. El que es va quedar al Principat estava en plena intervenció quirúrgica ahir en el moment de tancar l’edició.

Els altres dos treballadors que hi havia a la pick up van rebre l’alta ahir mateix, com també la dona que conduïa el 4x4, que patia ferides lleus.

Les causes s’estan investigant

La Policia va prendre ahir les mides de les empremtes que hi havia a la carretera i està investigant les causes de la col·lisió, encara desconegudes. En tot cas, semblaria que la conductora del 4x4, que va iniciar l’avançament a un tercer cotxe en el moment que s’havia habilitat el segon carril, va arribar al revolt que de nou deixa pas a un únic carril de pujada i hauria envaït una petita part del carril contrari.

Segons informa l’agència ANA, quatre dotacions de bombers, policia i servei de circulació es van desplaçat fins el lloc dels fets. Els bombers van haver de treure les víctimes dels vehicles, on havien quedat atrapades. El trànsit es va desviar durant un parell d’hores per la carretera que va de l’Aldosa a Anyós i la via on es va produir l’accident es va haver de netejar per la sorra que ha quedat estesa al llarg de la calçada. A la nit gairebé no hi havia rastre del que havia passat, però certament va ser una col·lisió terrible.