Duel contra el penúltim per seguir consolidant-se

Després d’enfrontar-se als dos primers classificats, l’FC Andorra es troba demà amb el penúltim de la taula, la UD Unificación Bellvitge, que aquesta temporada encara no sap el que és guanyar un partit i que es troba en una situació més que complicada si vol salvar la categoria.



En els 12 partits jugats, l’equip de l’Hospitalet de Llobegrat només ha aconseguit cinc empats i amb 23 dianes és el segon conjunt més golejat. «Els resultats diuen que no han guanyat encara però la classificació no crec que sigui justa. És millor equip del que es reflecteix i nosaltres fora de casa ens costa una mica. Haurem de fer un partit molt seriós si volem treure alguna cosa», assegura Marc Pujol. Per al migcampista andorrà, el rival «serà un equip que anirà a totes, treballarà cada pilota i no donarà el partit per perdut fins el final», precisament per provar d’obtenir el primer triomf del curs. Poden tenir certs valors de nerviosisme per aquesta circumstància, que s’haurà de saber afrontar per llegir cada instant del matx de manera correcta. «Serà un factor clau saber jugar amb els temps del partit. Intentar controlar el joc i el marcador, i aprofitar aquesta ansietat que segurament poden tenir», per tant, toca «estar ben concentrats i marcar el ritme que volguem en el moment que volguem».

Pujol: «Hem d’anar pas a pas, primer assolir la permanència i a partir d’aquí ja anirem veient on acabem»

L’FC Andorra treballa per seguir sumant en una temporada on «l’objectiu clar del club és la permanència, però evidentment som ambiciosos i si la podem aconseguir al gener no cal esperar al maig. Venim d’on venim l’any passat, sembla que portem aquesta inèrcia de l’ascens, però també hem de pensar que tenim un cos tècnic nou, la meitat de la plantilla nova, hem perdut gent veterana de pes i són factors a tenir en compte. Hem d’anar pas a pas, primer assolir la permanència i a partir d’aquí ja anirem veient on acabem». El triomf contra el CP San Cristóbal va ser un element que va aportar ambició: «La victòria de la setmana passada dona molta moral a l’equip. Totes les victòries ho fan, però a casa especialment és on ens sentim forts i era una rival complicat», i per com es va assolir, «són d’aquells partits que ajuden a que sobretot els més joves creixin».



Després de tornar als entrenaments, Betriu entra a la convocatòria, tot i que d’inici estarà a la banqueta. Ludo és baixa per sanció i Aaron per lesió, que se suma a la de llarga durada d’Alàez.