Rebuda massiva als ídols

Rius de gent de totes les edats van omplir ahir la plaça del poble. La cita per aconseguir un autògraf i fer-se una fotografia amb els seus ídols començava a les tres de la tarda, però una bona estona abans els fans ja s’aplegaven al centre de la capital. En total, més d’un miler de persones van conèixer ahir els 36 campions del món de motociclisme 2017, entre els quals no va faltar el més sol·licitat, el campió del món de Moto GP, Marc Márquez. La Federació Internacional de Motociclisme (FIM), juntament amb la Federació Andorrana de Motociclisme i el Comú d’Andorra la Vella, van organitzar ahir a la tarda una firma amb els campions de totes les especialitats de motor sobre dues rodes, com els de Trial, Toni Bou i Emma Bristow; el de Superbike, Jonathan Rea; l’equip d’Enduro, Niccolò Canepa, David Checa i Mike Di Meglio; de Motocross, Kiara Fontanesi; el de Moto 2, Franco Morbidelli, i de Moto 3, Joan Mir.



La màgia del motor va omplir la sala la Consòrcia, on tots els pilots van atendre el públic, que va anar taula per taula amb el llibre de fotografies que els va donar l’organització a l’entrada. Els visitants van fer el recorregut, perfectament senyalitzat i ordenat, i van obtenir la firma de cada campió. Màrquez, situat gairebé al final, va atendre tothom amb bon sentit de l’humor, va firmar samarretes, cascs i fotografies i es va fer selfies amb tot aquell que li va demanar.

Centenars d’infants busquen Bou, Màrquez i Fontanesi al Poblet de Nadal

La canalla és la que més va gaudir coneixent el seu ídol, però també els grans, com la Isabel Herrera, que treballa en una botiga de material de motociclisme i es va emocionar coneixent els seus ídols; o la Iolanda Sorribes, que va valorar molt favorablement l’organització de l’acte.

Tres dels campions, Màrquez, Bou i Fontanesi, van seguir la festa al Poblet de Nadal. Els tres esportistes es van camuflar entre les casetes de la plaça del Poble i els més menuts van córrer a la seva cerca. Els tres primers nens en trobar-los, a banda de fer-se una fotografia amb els pilots, van ser obsequiats amb un pòster firmat i personalitzat. L’expectació era màxima des que es va conèixer l’activitat i va tenir una elevada participació. Centenars de nens s’han dedicat a buscar els protagonistes de la tarda per les diferents casetes del poblet durant uns vint minuts, segons informa l’ANA.



El president de la Federació Andorrana de Motociclisme, Josep Puntí, es va mostrar molt satisfet per la resposta del públic andorrà, que va acudir massivament a la firma d’autògrafs i també amb l’organització de l’esdeveniment. Puntí va prendre nota de tot que cal millorar de cara a l’any vinent, ja que Andorra la Vella tornarà a acollir l’assemblea anual de la FIM i la gala de lliurament de premis als campions de motociclisme 2018.