Retrats de músics d’Andorra

Retratsmúsicsandorra és una exposició de fotografies que capta l’essència dels artistes andorrans. L’exposició s’inaugura avui a la sala de Govern de l’Art al Roc, mentre que avui també es presentarà el llibre amb les imatges. La mostra, que organitza el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, és un llarg camí de la mà dels fotògrafs Pep Aguareles, Lluís Casahuga, José Otero i Robert Verdaguer, que es va iniciar el 2013.



Des de llavors, aquest quartet ha captat amb la seva càmera el treball de diversos artistes. L’exhibició, que es podrà veure fins al 7 de gener, compta de 66 imatges que endinsaran l’espectador en la realitat del panorama musical del país que esdevé diversa i plural. Un grup molt heterogeni amb un nexe en comú: la passió per la música, i que amb la seva tasca i dedicació han contribuït a enriquir la cultura musical del Principat.

A més, les fotografies són el resultat d’un llarg procés creatiu que va començar amb qüestionaris i entrevistes amb cadascun dels músics per conèixer-los millor i poder arribar a un concepte i formalització que els representés. El resultat són uns retrats en què cada músic esdevé el protagonista i l’ànima de la imatge. Les obres son un contrast de blancs i negres, color, llum d’estudi o natural, escenaris que evoquen i s’adapten a cada un dels personatges, que volen reflectir un conjunt d’històries personals.

Arran d’aquest exercici, els artistes van voler seguir amb el projecte fent allò que més els hi agrada: música. Per això, aquesta iniciativa és un projecte artístic transversal i va més enllà de la fotografia. Així doncs, també compta amb un concert. En concret, l’espectacle es diu Silenci i encetarà la Temporada de l’Auditori Nacional, el pròxim 13 de gener.