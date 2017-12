Marsol no descarta tornar als tribunals

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, no entén com hi pot haver dubtes sobre la pertinença dels terrenys de la Margineda que reclama Sant Julià. El comú capitalí considera que la primera via ha de ser el diàleg amb la parròquia laurediana, que reclama els terrenys. En tot cas, però, no descarta tornar als tribunals si no s’arriba a una entesa.



«Estem parlant d’una zona urbanitzada, no d’una zona verge, allà hi ha almenys 20 xalets, serveis com guarderies i naus industrials, que sempre han pagat el foc i lloc a Andorra la Vella. També hi ha gent que ha nascut allà i té a la partida de naixement que ha nascut a la capital i per últim, els agents de circulació i els serveis de neteja són d’Andorra la Vella», va exemplificar Marsol.

Origen de la disputa

«L’error d’Andorra la Vella va ser el 2006, quan Sant Julià va presentar el seu pla d’urbanisme que incloïa aquells terrenys i la capital no va fer un recurs», va explicar Marsol. Ara Sant Julià ha desenvolupat un pla per a la zona i vol utilitzar els terrenys. «El que diu el Constitucional és que ells no són competents per a jutjar-ho però es pot seguir portant a tribunals per la via civil», va afegir la cònsol, alhora que va parlar d’una imminent «reunió amb els advocats del comú» per traçar l’estratègia a seguir.