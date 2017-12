Uns tretze quilòmetres de cua per entrar al Principat

Fins a 13 quilòmetres de cua per entrar al Principat per la frontera del riu Runer. Això és el que es va produir ahir durant bona part de la jornada. Les retencions van començar a dos quarts de deu del matí i es van perllongar fins a les nou del vespre, segons va informar el servei de Mobilitat.



La major part de la retenció, però, es va formar fora d’Andorra. De fet, des de la Seu d’Urgell a la frontera, en sentit entrada al país, les cues van arribar els nou quilòmetres. Un cop dins d’Andorra també es va formar retencions de quatre quilòmetres a Sant Julià.

Així mateix, es va formar el caos a la rotonda de la Seu d’Urgell on es van unir els vehicles que procedien des de la C-14 per l’Alt Urgell amb els que accedien des de la C-260, aquests procedien de la Cerdanya. En aquest cas, en sentit Puigcerdà les retencions van arribar als sis quilòmetres. Tots ells tenien com a destí Andorra.

Baixada de pistes

A banda d’això, també es va produir un tràfic dens durant la baixada de pistes cap a dos quarts de cinc de la tarda tant a les parròquies de la Massana com la de Canillo.



També va haver-hi tràfic dens a Andorra la Vella ahir cap a les sis de la tarda. Això, va explicar Mobilitat, es va produir perquè van coincidir a la capital els que els turistes que arribaven al país amb els esquiadors que baixaven de les pistes.

Malgrat que el servei de Mobilitat desconeixia quina seria la situació d’avui, sí que preveu que es registrin entrades tot el dia en la frontera del riu Runer.

En canvi, des de la frontera francesa no es va registrar cap cua ni situació de trànsit dens. L’arribada de turistes espanyoles es deu el fet que tenen cinc dies pont perquè els hi coincideix la festivitat pel dia de la Constitució, que va ser ahir, amb la de la Puríssima, que és demà.

Estacions d’esquí

Les estacions d’esquí també tenen bones sensacions pel que fa a l’obertura d’estacions durant el pont de la Puríssima. En el cas de Vallnord, preveu posar en marxa avui i durant tot el pont el 75% de les pistes i el 90% dels remuntadors en l’estació d’Ordino-Arcalís, mentre que a la de Pal Arinsal espera que estiguin obertes el 70% de les pistes, segons un comunicat.

En el cas de Grandvalira aquest pont obriran 90 quilòmetres de domini esquiable dels sis sectors, va detallar aquest domini. A més, va afegir que esperen neu en pols d’entre 35 i 70 centímetres.

Ocupació

L’afluència de gent també fa que el sector hoteler sigui optimista. Recentment, el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Manel Ara, va indicar a EL PERIÒDIC que preveuen incrementar entre un 15% i un 20% les tarifes dels hotels, mentre que esperan que l’ocupació fregui el 100%.