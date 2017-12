La Policia deté un home que va agredir la seva gossa al carrer

La Policia va detenir el dimarts de la setmana passada un resident, de 24 anys, que va agredir de forma violenta la seva gossa enmig de la via pública a Sant Julià de Lòria, segons van explicar fons d’aquest cos. Uns veïns, que ho van veure, van alertar els agents. Un cop va arribar la patrulla, van veure que l’animal presentava signes d’haver patit maltractament. Per això, van decidir traslladar-lo en un veterinari perquè li curessin les ferides. La gossa agredida es tracta d’una pastora belga malinois de mitjana edat. Per aquests fets, l’home va ser detingut el dimarts de la setmana passada a un quart de tres de la tarda com el presumpte autor d’un delicte de maltractament d’animals i, per tant, va passar a disposició judicial. Normalment, en aquests casos, les autoritats procedeixen a confiscar l’animal i ha de romandre a la gossera fins que hi hagi una sentència judicial.



Conductors beguts

A banda d’això, els agents també van intervenir durant la setmana passada en 18 casos de conductors que circulaven sota els efectes de l’alcohol, principalment, residents, segons el balanç setmanal de detencions. De fet, només n’hi ha un cas que fos d’un turista de 25 anys, que el van enxampar sota els efectes de l’alcohol la matinada de dijous. L’home va ser requerit pels agents perquè va cometre una infracció del codi de circulació i quan li van fer la prova d’alcoholèmia va donar positiu en 1,15 grams en litre en sang (g/l). Aquest, però, no va ser el cas més greu. Un resident de 36 també va cometre una infracció el divendres a les 18.18 hores. Per això, va ser controlat per uns agents, que li van practicar la prova d’alcoholèmia i va donar positiu amb 2,20 (g/l).



Així mateix, la Policia va detenir quatre persones que intentaven accedir al Principat amb estupefaents, tres d’elles des de la frontera del riu Runer i una altra des del Pas de la Casa. En tots els casos es tracta d’homes no residents. El primer es va interceptar en un control rutinari el dia 6 a les 9.15 hores, quan l’individu, de 46 anys, intentava accedir al Principat amb 0,6 grams d’speed. L’endemà a les 01.00 hores, els agents van detenir un altre home, de 28 anys, que volia entrar al país amb 0,4 grams de cocaïna. L’arrest va ser possible amb un gos de la unitat canina, que li marcava insistentment la zona genital. Aquest mateix dia a les 04.10 de la matinada també van enxampar en un control rutinari un jove de 21 anys que portava 0,7 grams speed. Finalment, el dia 8, els agents va interceptar un home, de 27 anys, que volia entrar pel Pas de la Casa amb 0,3 grams de cocaïna.



Aquest mateix dia, uns policies també van detenir un resident de 18 anys, que els va amenaçar. En concret, una patrulla va veure que hi havia una discussió cap a les 06.00 hores al carrer entre un grup de joves i va intentar posar pau entre ambdues parts. El detingut, però, va reaccionar amb un tracte hostil i amenaçant els agents.



A més, van arrestar un turista de 31 anys per un delicte contra la funció pública a Escaldes-Engordany. Quan els agents el van trobar, l’home presentava evidents símptomes d’embriaguesa i els va explicar que s’havia discutit amb la seva parella, que no estava al lloc dels fets. Els agents van procedir a portar-lo a l’hotel, però l’individu els va intentar agredir i va mantenir una actitud irrespectuosa.