Bonet desfà l’empat del grup mixt i es posiciona a favor de Pintat

La nova organització del grup mixt després que cinc nous membres s’hi incorporessin segueix sent una incògnita. Els consellers que en formen part no arriben a un acord i Sindicatura tampoc vol prendre una decisió unilateralment. A falta d’una conclusió final, però, la balança es va decantar ahir a favor de Josep Pintat i els seus aliats, que ara també tenen el suport de la consellera independent, Sílvia Bonet. Segons va explicar ahir la subsíndica, Mònica Bonell, l’exprogressista va entrar ahir mateix una carta a Sindicatura informant que està d’acord amb el nou reglament presentat pel grup de consellers d’UL-CC i que dona suport a Pintat perquè agafi la presidència del grup. «Creiem que estem a punt d’arribar a un acord», va augurar la subsíndica, ja que el posicionament de la parlamentària trenca l’empat dins del grup mixt que complicava la resolució de la situació. Fins ahir, la proposta de Pintat només tenia la signatura de cinc dels 10 consellers generals del grup mixt. Ara ja ha aconseguit la majoria, amb sis vots favorables.



Segons diverses fonts consultades, la decisió de Bonet no ha sorprès a la resta de membres del grup mixt que sospiten que la consellera ha demanat quelcom a canvi del seu suport, com ara recuperar la seva plaça a ple temps que va perdre quan es va separar d’SDP. Cap dels cinc consellers que han abandonat el grup liberal estaven a ple temps, així que amb la nova estructura del grup mixt hi hauria la possibilitat que Bonet recuperés aquesta condició. La consellera independent, però, va assegurar ahir que no és cert i que simplement s’ha posicionat per «desencallar la situació» i per «coherència».



D’altra banda, caldrà veure també quin posicionament adopta el parlamentari progressista, Víctor Naudi. Segons les fonts, SDP podria estar d’acord en què Pintat fos el nou president del grup i Pere López el vicepresident –de manera que Naudi perdria aquest segon lloc– a canvi de mantenir la representació al Consell d’Europa i a les comissions parlamentàries.

El recurs del PS / Els que clarament estan en desacord amb el canvi de president són els consellers del PS que estan a l’espera de la resposta de Sindicatura sobre el recurs presentat per no haver-los convocat a la Junta de Presidents que es va celebrar ahir al matí i en la qual no hi va assistir cap representant del grup mixt. En aquest línia, el PS insisteix que les decisions s’han de prendre per unanimitat i no per majoria i, per tant, el posicionament de Bonet, per a ells, no canvia la situació. A més, entenen que no només s’han de posar d’acord amb la presidència del grup, sinó també amb les delegacions internacionals i les comissions.



Sobre el recurs, la subsíndica va explicar ahir que ja tenen els informes jurídics que han de donar resposta al recurs i que ho faran «en breu». En tot cas, Bonell va deixar clar que «és evident que no ens agrada» el contingut del recurs i va criticar que «alguns han buscat consens i solucions i els altres, no». En tot cas, va afegir, «ni el síndic, ni jo ni els membres de Sindicatura han anat contra ningú ni han destituït a ningú».

El paper de sindicatura / En tot cas, va exposar Mònica Bonell, la funció del síndic «és interpretar el reglament». «Potser el reglament no diu clarament com s’ha de procedir quan entren nous membres al grup mixt però sí que queda clar que fins la data d’entrada es regien per un reglament signat per les cinc persones que en formaven part que ara és obvi que deixa de tenir vigència perquè és impossible de complir», va afirmar.



Les fonts consultades, però, entenen que Sindicatura està portant aquest tema amb «passivitat» i que s’hauria de posicionar d’una manera clara per desencallar la solució. En aquest sentit, van criticar que el síndic digués en un primer moment que una possibilitat era fer una presidència rotatòria i que ahir es fes enrere deixant la decisió novament en mans dels membres del grup mixt.



Finalment, Mateu i Bonell van decidir ahir tirar endavant la reunió de la Junta de Presidents amb un únic punt que corresponia a la convocatòria d’una sessió parlamentària per aquest dijous en la qual s’ha de debatre el pressupost. Justament per poder avançar en el treball de les esmenes al pressupost a la comissió de Finances que es reuneix els dimarts, Sindicatura va anunciar ahir que volen tancar la polèmica del grup mixt abans de dilluns.

La creació de grups parlamentaris a mitja legislatura

La situació que viu el grup mixt des de la incorporació dels cinc consellers exliberals ha fet plantejar la possibilitat de canviar el reglament del Consell General perquè sigui possible la creació d’un nou grup parlamentari a mitja legislatura.

En aquest sentit, la subsíndica general, Mònica Bonell, va indicar ahir que l’esborrany presentat per sindicatura sobre el nou reglament del Consell General no té cap apartat específic sobre aquesta qüestió perquè «és la primera vegada a la història que ens hem trobat amb un grup mixt més nombrós que els altres grups de l’oposició». En tot cas, va agregar, «es pot posar sobre la taula la voluntat de canviar també aquest aspecte» perquè sigui possible crear un nou grup un cop començada la legislatura.