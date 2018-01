Samarra estudia fer un recurs d’empara al TC per reobrir el ‘cas Orfund’

El Tribunal Superior ha decidit no admetre l’incident de nul·litat presentat per l’expresident de l’empresa Orfund, Joan Samarra, després que el mateix tribunal decidís arxivar la causa contra Jordi Cinca. L’actual ministre de Finances i l’empresari Manuel Terrén van ser acusats per Samarra d’apropiació indeguda i administració deslleial com a delictes origen de blanqueig de capitals, en un inici, i per haver mantingut vincles amb el tràfic d’armes, després. Vista la resposta del Superior, la representació lletrada de Samarra estudia ara presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional perquè la causa es reobri. Així, en els propers quinze dies els advocats podrien optar per aquesta via.



Els advocats de Samarra argumentaven que s’havia vulnerat el dret al recurs, ja que al seu entendre no s’ha fet una revisió de l’aute de Corts en base al principal argument presentat per Samarra. En la resposta del Superior, però, s’exposa que «és evident que s’han beneficiat de tal dret, obtenint una resolució de la segona instància» entenen que la del Tribunal Superior és el segon organisme al qual recorren.



Fonts properes al cas van comentar ahir que la resposta del tribunal no dona resposta a cap de les qüestions plantejades per Samarra i que no responen als arguments presentats segons els quals s’havia produït una vulneració del dret al recurs. Per aquest motiu, entenen que amb la darrera decisió s’ha tornat a vulnerar el dret al recurs. A més, van criticar que l’explicació judicial es resolgués amb tan sols «unes línies» i de forma «molt curta».