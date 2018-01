SDP considera inadmissible el traspàs de 3 milions a l’AREB

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, considera que el traspàs de tres milions d’euros que el Govern ha fet a l’AREB «traspassa els límits del que és admissible» i «és un exemple més de mala gestió» tant per part de l’Executiu com del Ministeri de Finances.

Naudi creu que hi ha diversos punts inadmissibles, com que s’hagi adjudicat la tasca de resoldre els plets de l’AREB a «persones properes al gabinet polític de DA» i que la quantitat atorgada a dit despatx sigui «desorbitada» en comparació als honoraris que fixa el Col·legi d’Advocats.

El conseller tampoc veu adient que s’hagin tret els tres milions de partides «importants, com de la protecció d’allaus o de l’eixamplament de carreteres i que 70.000 euros [dels tres milions] s’hagin tret d’una partida referent a la plataforma que ha d’unir la plaça del Poble amb el Consell General, «ja que 10 dies abans de la publicació del traspàs a l’AREB, es va fer votar al Parlament un crèdit extraordinari també de 70.000 euros per donar cobertura precisament a dita plataforma, i ara es treuen. Això no té cap ni peus».

El mateix passa amb una partida destinada a mobilitat, segons Naudi, l’any passat es va votar un crèdit extraordinari per poder fer un estudi que permeti millorar la mobilitat del país, i en el traspàs a l’AREB, «es treuen diners d’una partida de Mobilitat que també tenia aquesta funció».

Amb tot, el conseller considera que se’ls ha «faltat al respecte» i que en conseqüència no poden votar a favor del crèdit de tres milions previst per sufragar les despeses processals de l’AREB. Naudi va fer aquestes declaracions durant la roda de premsa setmanal de la formació.