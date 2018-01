Detingut un home per un abús sexual dins de l’àmbit domèstic

La Policia va arrestar un resident de 35 anys per un delicte de comportament sexual, que pot ser des d’un abús a una violació, i contra la integritat física en l’àmbit domèstic. L’arrest es va produir el dijous passat a les 17.50 hores.



D’altra banda, la setmana passada es va detenir sis persones per falsificar de documents. El primer és un no resident de 20 anys, va tenir lloc el dilluns de la setmana passada a les 19.45 hores a la frontera del Pas de la Casa, però els fets es remunten al 2015. Aquell any, en aquest mateix pas fronterer, l’home va entregar un document d’entitat fals, segons el balanç de detencions setmanal.

En una mateixa operació, a més, van detenir a quatre persones, una dona i tres homes, tots residents, de 54,45,49 i 69 anys, respectivament. Els implicats eren uns socis d’una societat mercantil andorrana i no tenien un certificat fictici de no deute tributari de l’empresa. A més, atribuïen que aquest document els hi havia emès el Departament de Tributs i Fronteres.

El tercer cas és un no resident, de 34 anys, que va ser detingut el Pas de la Casa perquè el 31 de gener del 2017 va entregar una documentació falsa.