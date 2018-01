Una muntanya sense obstacles

Valors com la superació o fer accessible la muntanya per a tothom. Això és el que transmet un documental de l’Associació Hi Arribarem, que té com a objectiu portar persones amb algun problema de mobilitat a la muntanya. Amb aquest film arrencarà el Cicle de Cinema de Muntanya i de Viatges d’Ordino i la Massana, que s’iniciarà l’1 de febrer a les 21.00 hores a l’Auditori Nacional.



Els consellers d’Ordino i la Massana, Xavi Herver i Jael Pozo, van remarcar ahir, durant la presentació del certamen, la importància d’unir esforços per oferir un cicle de qualitat i amb una programació molt atractiva. També van agrair la implicació de les entitats col·laboradores, com Muntanyencs per l’Himàlaia i Viladomat, que oferirà una conferència sobre la gestió de riscos a la muntanya, a càrrec del doctor, César Canales.

La cita cinematogràfica arriba a la seva desena edició, en la qual estreny lligams amb el Picurt, el festival de cinema del Pirineu.

Les dues mostres fan un intercanvi de sinergies que es tradueix amb dues projeccions: la primera, Incognita Patogonia, que narra l’expedició del glaciòleg basc Eñaut Izagirre, una aventura que va combinar exploració, escalada, aventura, cartografia de les glaceres i documentació història d’una de les zones més remotes, la Patagònia; i Verso l’Ignoto, de Federico Santini, amb una pel·lícula sobre la primera ascensió hivernal al Nanga Parbat, la muntanya més alta del Pakistan.

Els paisatges d’hivern de l’Àrtic es reflectiran en el documental Viatge al Blanc: Últim grau al Pol Nord, que és tota una aventura sobre esquís i arrossegant trineus. Amb aquest viatge, l’antropòleg i especialista de l’Àrtic, Jordi Canal-Soler, commemora el centenari de l’arribada de l’explorador Robert Peary al Pol Nord.



El paisatge canviarà radicalment en la proposta del viatger Jordi Martínez, que acostarà el públic a un país hermètic: Corea del Nord. Serà una sessió carregada de curiositats, ja que Martínez també explicarà com accedir a indrets recòndits del planeta.

La part més esportiva i de superació personal es fa coincidir amb el Dia Internacional de la Dona, per tal de reivindicar la dona esportista a través d’una disciplina molt dura, l’escalada. El documental es titula Un pas més. Escalada en solitari a Alaska i la protagonista és Silvia Vidal, amb la seva proesa d’escalar 36 dies en solitari Alaska.

Segurament, el participant més mediàtic serà el periodista Toni Arbonés, realitzador del programa Els Viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio, que ha guanyat diversos premis de divulgació. Arbonés presentarà una sessió titulada Tot desmuntant el Japó, en la qual aclarirà mites que existeixen sobre aquest país.