Trenta mesos de presó condicional per a l’excònsol menor de la capital

L’excònsol menor d’Andorra la Vella, Josep Vila, va ser condemnat ahir pel Tribunal de Corts a 30 mesos de presó condicional pel delicte d’exhibicionisme davant de menors. La pena té una suspensió de condemna de quatre anys i està condicionada a què Vila no acudeixi a espais públics on hi hagi persones amb menys de 18 anys com, per exemple, escoles o parcs.



A més, qui va ser cònsol menor del 2007 al 2012, també haurà de pagar una multa de 2.000 euros i no es podrà apropar a les víctimes en un període de cinc anys. En aquest cas, hi havia quatre noies implicades, però tres van desestimar cobrar una indemnització i van ressaltar durant el judici – que es va celebrar el 22 de novembre del 2017– que l’únic que pretenien és que es fes justícia i que això no li passes a altres noies

Ara bé, una de les joves, una noia d’Encamp que sí que ho va denunciar, Corts va ordenar que sigui indemnitzada amb 2.000 euros.



Aquesta pena, però, és inferior a la que havia demanat el ministeri fiscal durant el judici. En concret, la fiscalia havia reclamat que Vila fos condemnat amb quatre anys de presó, parts d’ells ferms. Al detall, havia demanat 24 mesos de presó per cada un dels dos delictes majors d’exhibicionisme que s’haurien perpetrat amb uns tres anys de diferència.

Així mateix, la fiscal havia demanat que Vila hagués de pagar una multa de 3.000 euros, que no es pogués apropar a les víctimes en un període de deu anys i que indemnitzés a la noia denunciant amb 5.000 euros.

Ara tant Vila, el ministeri fiscal com l’acusació particular, si ho creuen pertinent, tenen un període de 15 dies per recórrer la sentència al Tribunal Superior.



Tot i que el primer cas és del 2010, els fets van sortir a la llum el 2013 quan es va produir el segon acte d’exhibicionisme.

Relat dels fets

Al detall, la víctima que ara ha estat ara indemnitzada va relatar durant el judici que el 27 de setembre del 2013, quan tenia 14 anys, estava amb una amiga asseguda en un banc que hi ha a la vorera prop de l’església d’Encamp. Estava parlant amb l’altra noia quan va veure com arribava un home amb motocicleta i es parava a la calçada prop d’elles. La jove tenia el motociclista de cara, mentre que l’altra menor d’esquena. De cop i volta, va dir l’adolescent, la seva mirada es va creuar amb l’home. Llavors, es va donar compte que en una mà tenia el telèfon agafat com si parlés, mentre que amb l’altra s’estava tocant els genitals que els tenia per fora del pantaló. Es dona el cas que aquesta noia ja havia patit un cas d’exhibicionisme d’un veí, per això, va memoritzar la matrícula de la motocicleta, va agafar la seva amiga i li va dir que marxessin. Quan estaven a la cantonada, la jove va trucar a la Policia per denunciar els fets i donar-li el número de la matrícula.



En canvi, la versió de l’excònsol és molt diferent. Segons va assenyalar durant el judici, estaven preparant una festa sorpresa per a la seva filla, que aquell cap de setmana celebrava l’aniversari. Estava esperant una trucada del nebot i, per això, es va parar i va agafar el mòbil per veure si l’havia trucat. A continuació, va anar a Andorra la Vella. Poc després, va trucar-lo la Policia, que li va dir que havia d’anar a pagar una multa. Un cop va arribar a la comissaria, però, un agent li va explicar que havia estat denunciat per exhibicionisme i el va detenir.

El policia que va testificar a l’audiència va explicar que va identificar a Vila per la matrícula que li havia facilitat la menor. Un cop va arribar a la comissaria,va veure que el casc i la jaqueta coincidien amb el que li havia descrit la jove. La noia també li havia dit que portava ulleres de sol i, tot i que mai se li van trobar, Vila tenia marques com si n’hagués dut.



L’altre cas es remunta al juny del 2010. En aquella ocasió dues noies anaven pel passadís que hi ha al Parc Central, que va fins al Prat de la Creu i, al lateral, queda el restaurant L’Orri. Llavors, van veure que un home, que anava amb gavardina, se’ls hi acostava. Quan estava a prop, es va obrir la jaqueta i els va ensenyar els genitals.



Al cap d’uns dies, una de les noies va veure a Vila en una festa a l’Estadi Comunal i li va dir a la seva mare que era el senyor que els havia mostrat les parts íntimes, però la dona va respondre que era impossible. Després les dues noies el van veure a la televisió, però quan ho van dir ningú se les va creure. De fet, no va ser fins que va sortir a la llum el cas d’Encamp, que les mares van donar credibilitat a la versió de les joves. Durant el judici, les noies van dir que van denunciar al cap de tres anys perquè volien donar suport a les nenes d’Encamp.



Vila, però, va negar tots aquests fets en el judici.