El Consell d’Europa dona marge fins l’abril

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) va ratificar ahir les credencials de la delegació parlamentària andorrana, però va avisar que se li suspendran automàticament els drets de vot si a l’abril, quan se celebra la propera assemblea, continua havent-hi desequilibri de gènere. La delegació andorrana es va comprometre a complir el reglament i nomenar almenys una dona titular. Els consellers generals, Carles Jordana i Judith Pallarès van intervenir a l’APCE per exposar el seu punt de vista i aclarir que nomenar la delegació amb dos titulars homes va ser «un error per les presses» i per garantir la representativitat de les forces parlamentàries del país, després dels canvis en els grups parlamentaris liberal i mixt.



«El Consell d’Europa té un compromís fort amb la igualtat de gènere, i les delegacions andorranes ho han de saber», va afirmar Petra de Sutter, presidenta del comitè de Regles de Procediment, Immunitats i Afers Institucionals del Consell d’Europa.



Tot i el toc d’atenció, Sutter va agrair a la delegació que admetés l’equivocació immediatament i que es comprometés a solucionar-la de cara a la propera sessió. Segons informa l’ANA, la consellera Judith Pallarés també va lamentar que l’error d’Andorra hagi obert el debat de gènere quan hi ha altres delegacions més nombroses «que s’ho haurien d’aplicar més», va dir.