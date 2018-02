Esteve perd el podi a l’última pujada al 15+15 dels Mundials sub-23 d'esquí de fons

Irineu Esteve va tornar a fer història ahir als Mundials sub-23 d'esquí de fons que s’estan disputant a Goms (Suïssa), amb una cinquena posició als 15km clàssics + 15km lliures. Amb tot, el que podia haver aconseguit hauria estat sonat. El podi se li va escapar de les mans a l’última pujada.

L’andorrà va tornar a fer una carrera per emmarcar, ben similar a la de dimecres que va aconseguir el quart lloc als 15 clàssics, amb la diferència que llavors sempre va estar a uns segons del podi i ahir era tercer i el tenia a l’abast. Des de l’inici va estar en el grup capdavanter, aguantant els estira i arronses, fins i tot amb opcions de triomf. A mida que s’anava apropant al final, es va començar a trencar el grup a poc a poc, tot i que amb distàncies curtes.

Esteve va encarar l’última pujada en la tercera posició, però va acabar cedint posicions i finalment va ser cinquè. Un regust totalment agredolç perquè s’havia escapat el bronze, cert, però això no treu que el resultat hagi estat igualment estratosfèric. Difícilment inigualable.

A 15 segons del tercer

Finalment el vencedor va ser el rus Deni Spitsov, que es va imposar per tres segons en l’esprint al francès Jules Lapierre. Esteve va marcar un temps de 1.18.51,3, a 36,4 del vencedor i a 15 segons tercer, el noruec Ole Joergen Bruvoll; el quart, el rus Ivan Yakimushkin, a tretze. Prova evident de què el top-5 va acabar en un puny, ja que el sisè, el gal Valentin Chauvin, va creuar la línia de meta a gairebé un minut de l’andorrà, en una carrera que va aplegar 58 participants.

Joan Erola, entrenador d’Esteve de la secció de fons de la FAE, no va dubtar a lloar el paper protagonitzat pel seu pupil: «Ha tornat a fer una gran, gran carrera. Ha estat una llàstima que al final se’ns ha escapat la medalla a l’última pujada, però ha fet una cursa bestial». L’escollit Esportista de l’any a la Nit de l’Esport va fer l’any passat un quart i un vuitè. Ara, al 2018, millora dos resultats realment difícils de ser superats; un pas més per a una corredor que, tal i com va reconèixer el propi Erola, «és una de les millors promeses del panorama internacional».

Marín, de cap a les finals

També va a més Lluís Marín, qui fins la irrupció d’Esteve era clarament el millor exponent de l’esport andorrà. Últimament no estava fi, però comença a recuperar la seva millor versió de manera paulatina, però creixent; una bona notícia, amb els Jocs Olímpics d’Hivern a l’horitzó.

Ahir, el surfista de neu tricolor va anar a l’estació alemanya de Feldberg per disputar les rondes classificatòries de la Copa del Món d’snowboardercross i va aconseguir el bitllet per a la final a la primera. Un temps de 40.19 el va permetre aconseguir el 9è millor temps de la ronda, a 62 centèsimes del primer classificat, l’italià Lorenzo Sommariva (39.52).

Avui, les finals comencen a les 12 del migdia, amb Maríb en el segon grup dels vuitens de final, juntament amb el suís Kalle Koblet, l’australià Cameron Bolton i el francès Merlin Surget. Fent un cop d’ull a la classificació general, l’andorrà és el menys favorit de tots (50è lloc) ben a prop de Koblet (44è), i ben lluny de Surget (27) i Bolton (18). Amb tot, és el que més experiència de tots quatre té i si ofereix la versió d’ahir, difícilment no accediria als quarts de final.

Rodríguez, quart en alpí a l’Italià júniorUn altre que, com Esteve, es va quedar a les portes del podi en esquí alpí és Quim Rodríguez, als Nacionals júniors d’Itàlia. L’andorrà va afrontar ahir l’eslàlom a l’estació de Courmayer i va finalitzar en la quarta posició a quatre segons del guanyador, el corredor local Niccolo Mazzocco i a set dècimes del podi, propietat d’una altre italià, Elia Facchini.

Una gran actuació va protagonitzar també Xavier Cornella, que malgrat tenir dos anys menys va entrar a meta també a set dècimes de Rodríguez. De la seva banda, ni Albert Torres ni Nico Castro van completar la primera mànega.

L’equip femení de la FAE va estar ahir en el mateix escenari de competició, també amb l’eslàlom dels Nacionals júniors d’Itàlia. Clàudia Mijares no va acabar la segona mànega en saltar-se un triple, després que en la primera baixada hagués obtingut el tercer millor registre. En les dues mànegues «va fer un bon esquí», segons els tècnics, però els riscs assumits van acabar passant factura.

Per la seva part, Laura Arnabat no va poder finalitzar la primera mànega en una carrera que va tenir com a vencedora la italiana Sofia Brustia amb un temps d’1.27.52.