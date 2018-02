Ezpeleta s’endú una vibrant segona cita de les GSeries

La justícia no pot redactar-se les lleis a la seva mida

Miquel Socias va aconseguir els millors temps a les sessions lliures i a la classificatòria va ser Montellà qui es va imposar per mig segon. Socias va respondre amb el millor ritme a la Super Special i a la final, una sortida de pista de De la Casa la va aprofitar Montellà per vèncer i situar-se colíder a la general empatat amb 71 punts amb Socias.

Una cursa més, la climatologia ha imposat la seva llei durant bona part de la jornada, amb una temperatura de deu graus sota zero durant els entrenaments i les nevades intermitents però incessants.

Per El Periòdic

