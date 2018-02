Peramola i Bassella provaran el nou reg durant la tardor

Els agricultors de Peramola i Bassella, a l’Alt Urgell, veuran entrar l’aigua a les seves finques abans d’acabar l’any. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) té previst enllestir la primera fase de les obres del reg, que proveirà més de 550 hectàrees, el proper 15 de març.

A més, també de cara a aquest any, es preveu finalitzar els treballs de construcció de la xarxa principal. Un cop acabades totes les obres, es podrà fer la connexió amb la xarxa secundària, ja executada per la Generalitat el 2015.

Les actuacions també contemplen la construcció de l’estació de bombament que ha de repartir l’aigua entre els diferents nivells de les més de 550 hectàrees. En aquest sentit, alguns dels propietaris de la zona han aprofitat els darrers mesos per instal·lar els sistemes de regadiu als seus terrenys a l’espera de poder fer les primeres proves durant la propera tardor.

Segons ha explicat el president de la comunitat de regants, Joan Puig, s’espera que el nou reg pugui estar totalment operatiu al 2019.

A l’espera d’obrir l’aixeta

La part dels prop del centenar de propietaris adherits al nou reg (un 97% dels terrenys afectats) han avançat les tasques d’adaptació de les seves finques. La instal·lació dels diferents tipus de sistemes, com ara el d’aspersió, els han suposat de mitjana entre 6.000 i 7.000 euros per hectàrea.

Els veïns de la zona estan «esperant l’aigua per obrir l’aixeta» i asseguren que «serà un somni fet realitat el dia en què surti l’aigua per la canonada», així ho ha destacat un dels agricultors que passarà del secà al regadiu, Jaume Engrill. L’agricultora també ha remarcat que d’entrada optaran pels cultius tradicionals de farratge o cereal per, posteriorment, adaptar-se a les demandes d’altres tipus de conreus.

Una revolució paisatgística

Des dels municipis afectats veuen el reg com una «revolució paisatgística i econòmica», tal com ha afirma tant l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, com el president de la comunitat de regants. Tots dos coincideixen també en què l’obra, que en el cas de la Confederació suposa una inversió de 5,8 milions d’euros entre la primera i la segona fase, era molt esperada entre els seus veïns. En aquest sentit, han explicat que la intervenció es duu a terme com a compensació per la construcció del pantà de Rialb.

Gairebé cinc per tenir una nova instal·lació d’aigua

El nou reg de Peramola i Bassella serà una realitat el 2019. Però ja fa anys que es parla del nou sistema de subministrament d’aigua. Tot va començar fa quatre anys, quan (a finals del 2014) el president de la Comissió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Congrés i diputat per Lleida, Josep Ignasi Llorens, va anunciar que les obres de reg de compensació dels territoris es licitarien durant el gener del 2015. Llavors, ja es va explicar que les obres consistirien en instal·lar una canonada d’impulsió i distribució de 1.500 metres de longitud i d’un metre de diàmetre. Ara, quatre anys després, es comença la darrera fase que ha de dotar la zona d’un nou sistema proveïment.