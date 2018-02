Pastor creu que els etarres van ser torturats

El jutge andorrà del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), Pere Pastor, és un dels tres magistrats que està en desacord amb la sentència feta pública dimarts passat en què es reconeix que es va donar un tracte inhumà i degradant als etarres Portu i Saraola.

Juntament amb els jutges Hellen Keller i Georgios Serghides, Pastor considera que és totalment «incontestable» que després de ser detinguts (l’any 2008) els etarres van patir pràctiques de tortura per part de la Guardia Civil.

Pastor Keller i Serghides són els únics magistrats (dels set que han analitzat els fets) que consideren que hi ha hagut tortura, i així ho han deixat palès a través dels seus vots particulars. La resta dels jutges creuen que les actuacions no es poden elevar a tant nivell i que s’han de qualificar com a tractes inhumans i denigrants. A més, asseguren que les instàncies espanyoles no han presentat arguments «convincents o creïbles» que justifiquin la tortura. Per tot, s’imposa una indemnització de 30.000 euros per a Portu i de 20.000 per a Sarasola, que haurà de pagar l’Estat espanyol.

Antecedents

Els dos etarres van presentar l’any 2013 una demanda contra Espanya assegurant que durant la seva detenció van ser torturats per diferents agents de la Guàrdia Civil. En un inici, l’Audiència provincial de Guipúscoa va condemnar, l’any 2010, quatre agents del cos per delictes de tortures greus, però el Tribunal Suprem els va absoldre. Va ser llavors quan els dos etarres van recórrer al Tribunal Constitucional i, posteriorment, al d’Estrasburg després d’haver esgotat totes les instàncies judicials.

Els detinguts van cometre l’any 2006 l’atemptat a la Terminal 4 de l’aeroport de Barajas (a Madrid), que va copsar tot el país i va finalitzar amb la mort de dos ciutadans que es trobaven en els llocs dels fets. Dos anys després, els culpables van entrar a presó i continuen tancats des de llavors.