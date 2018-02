Els bombers reclamen millores en els recursos de treball i més efectius

L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) reclama millores en els recursos de treball del cos. Segons va explicar el president del sindicat, Joan Torra, les limitacions que es tenen a l’hora de fer la feina poden comportar que els serveis no sempre es facin amb la celeritat que tocaria. D’una banda exposa que en tot el país només hi ha dos camions escala i consideren que n’hi hauria d’haver un a cada caserna. «Un d’ells és molt vell, té 30 anys i ni passa la ITV», va assegurar Torra, que va afegir que pel que fa al nou «fa uns dies es va espatllar i en teníem només un. Sort que no vam tenir més d’un servei important a l’hora».



El fet de disposar de més vehicles, però, tampoc els solucionaria res si no es disposa de més efectius. Des de l’ABA expliquen que si en el moment en què s’avisa d’una intervenció a la caserna no hi ha prou bombers, «cal esperar que es desplaci el camió des d’una altra caserna». A més, cal tenir present que el cos antiincedis també té la responsabilitat de fer els serveis d’ambulància que siguin urgents i per tant, això també els limita la capacitat de reacció. A partir de les 20 hores, a més, també assumeixen els trasllats que no són urgents, ja que el servei d’ambulàncies privades no treballa. «Creiem que quan s’acabi la concessió s’hauria de mirar que les privades també facin els serveis secundaris, els no urgents, durant la nit per millorar el servei», exposa Torra, que creu que «els ciutadans tenen dret a què si els passa alguna cosa, tinguin el trasllat cobert sense haver de pagar».



En aquest sentit considera que «falta personal» i que «treballem amb els serveis mínims que dona el Govern als ciutadans», una situació que lamenten.

Roba

Aquesta però no és l’única queixa. «Pel que fa a la roba d’intervenció també estem molt malament. No es renova i el manteniment no és l’adequat», afirma. Totes aquestes reivindicacions assegura que s’han fet arribar a la direcció del cos però que la resposta que han rebut és que «no tenim pressupost» per poder posar-hi remei de manera immediata.



Per tot plegat reclamen que les seves reivindicacions, que fa temps que posen sobre la taula, finalment siguin escoltades i puguin millorar tant el material com el nombre d’efectius. Un fet que consideren que aniria en benefici de tothom. «Ara la gent es queixa si quan ens avisen triguem a arribar, però és que si no hi ha efectius, no hi podem acudir», exposa i critica que «per pagar 3 milions a l’AREB sí que tenim diners [el Govern], però per comprar un camió escala per als bombers, no».