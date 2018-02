Multes de fins a 14.000 euros al dia pels retards a les obres de Meritxell

Les empreses del sector de la construcció que tenen intenció de presentar-se al concurs per dur a terme els treballs de reforma de l’avinguda Meritxell han mostrat el seu neguit per les elevades sancions que s’han previst al plec de bases en cas de produir-se retards, si bé des del comú se segueix defensant que el termini de quatre mesos és assumible i que la inauguració es podrà fer el 3 d’agost tal com està previst.



Segons va explicar ahir el gerent de l’Associació de Contractistes (Acoda), Víctor Filloy, «una de les preocupacions que tenim és el calendari, que és molt exigent», de fet, el va qualificar d’«excessivament just» si es té en compte tots els condicionants i, per tant, es considera que les sancions previstes pels retards són «excessives». Cal tenir present que malgrat que des del comú, el dia que es va aprovar la convocatòria del concurs, es va informar que les multes oscil·larien entre els 7.000 i els 14.000 euros, el que realment preveu el plec de bases són 7.000 euros diaris durant els primers deu dies naturals que excedeixin del termini d’execució estipulat, i a partir de l’onzè dia de retard, la multa ja es duplica i puja als 14.000 euros diaris fins que s’acabi l’obra o s’extingeixi el contracte.

Adaptació

Davant d’aquesta situació les constructores, en una reunió amb el comú, van demanar que s’introduïssin canvis. «No trobàvem coherent que s’apliquessin les mateixes sancions a tots els trams si cadascun té un cos diferent. Per això vam demanar que s’adaptessin en funció del cost del tram», va exposar. Una petició, però, que va ser rebutjada per la corporació.



Així doncs, i tenint en compte que es tracta «d’un projecte atípic» i que creuen que també presentarà «dificultats de coordinació entre els diferents trams» van exigir que durant tot el termini d’execució dels treballs «hi hagués com a mínim una persona de la direcció facultativa i una persona del comú amb capacitat de decisió localitzable». El representant dels constructors va assegurar que «necessitem molta presència del comú perquè estiguin a sobre de l’obra. Tots entenem que les obres no es poden allargar però no podem perdre dies tontament. Per exemple, si s’ha de tallar un cable de FEDA o d’Andorra Telecom un divendres a la tarda i els seus tècnics ens diuen que no poden donar-nos resposta fins al dilluns següent, no ens podem esperar. Necessitem algú que prengui la decisió».



En aquest cas el comú sí que ha accedit a la demanda tal com va informar, també, la cònsol major, Conxita Marsol que va destacar que «és una obra que s’està preparant molt bé perquè ens hi juguem tots el prestigi», però va reiterar que «estic segura que el 3 d’agost es podrà inaugurar». De fet, també va apuntar que després de la reunió mantinguda en què es van plantejar tots els seus neguits «estan més tranquils i ha de funcionar». També va destacar que dos trams de la part baixa estaran tancats al trànsit «i es podrà treballar de forma contínua»; el tram fins a Bisbe Iglesias també es tancarà uns dies si bé va admetre que «potser el més complicat serà el de dalt», a tocar del comú. Marsol va admetre que si es donés el cas d’una climatologia molt adversa potser sí que podrien sorgir problemes, «però és una època que e clima ja comença a millorar i creiem que sí que es podrà fer».

Més dies

Malgrat que està previst que les empreses puguin treballar de dilluns a diumenge de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, fins i tot en dies festius, el cert és que el plec de bases preveia que del 28 d’abril a l’1 de maig els treballs s’haurien d’aturar coincidint amb el pont de l’1 de maig. Davant el neguit per poder complir amb els terminis les constructores van demanar de poder habilitar aquests dies. La corporació els ha dit que no, excepte en cas de necessitat. Si algú té algun problema, doncs, podrà treballar.

De la mateixa manera, Filloy va apuntar que tenint en compte que les empreses adjudicatàries aquest any només cobraran el 70% dels treballs que duguin a terme i que el 30% restant de l’import no el podran ingressar fins a l’any que ve «no totes les empreses tenen aquesta capacitat, per tant les que es presentin al concurs hauran de ser empreses amb una gran solvència financera. Constructores fortes».

Dubtes

Qui tampoc veu clar que les obres es puguin fer dins els terminis fixats és el conseller de la minoria liberal, Víctor Pintos. «Un volum tan important d’obra amb quatre empreses treballant alhora, serà difícil. Tant de bo es pugui complir, però crec que serà una tasca impossible o si no molt difícil».