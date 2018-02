La tercera i la quarta cita de les GSeries, aquest cap de setmana

Espera un cap de setmana ben mogut al circuit del Pas de la Casa. El mal temps va gastar la data comodí ja a la primera cita de les Crèdit Andorrà GSeries, van tornar els problemes per les inclemències meteorològiques a la G3 que es va haver de cancel·lar també i davant la falta de dates, l’Automòbil Club d’Andorra ha tirat per la tangent i ha decidit ajuntar-la amb la quarta cita, que és aquest cap de setmana.

Esportivament, el planter de pilots i màquines tant en la G3 com en la G4 preveu una bona batalla. Als tres primers pilots de la categoria GS1 –el líder Carlos Ezpeleta i els màxims perseguidors, Xevi Pons i José Roger Chalmeta– s’uneixen la resta de pilots habituals i diverses incorporacions puntuals, totes de gran qualitat. La primera d’elles Dani Sordo, pilot oficial de Hyundai en el WRC, que disputarà les dues curses fent equip amb Raúl Romero en el Peugeot-Proto G d’Esponsorama. De la mateixa manera, a les dues competicions hi serà Juan Antonio Cohete Suárez i per arrodonir el cartell de luxe, en la G4 també hi haurà el tricampió Marc Gutièrrez, al volant d’un Citroën-Proto G de TAC Escola.

Sordo, ‘Cohete’, Gutiérrez... i Rins

El gran espectacle que promet es completarà amb la presència d’un Peugeot-Proto G del MotoGP Team, que conduiran en la G3 el pilot oficial de Suzuki en MotoGP, Alex Rins, i en la G4 el promotor del GP de França de Motociclisme, Philibert Michy.

Pel que fa a la categoria GS2, la participació no té novetats, ja que la conformen els pilots habituals, que lideren empatats a punts Miquel Socias i Edgar Montellà, amb Dani Consuegra tercer 10 punts per sota.

Avui és el torn de la categoria GS1 de la tercera cita, que a les sis de la tarda començarà a rodar amb els entrenaments lliures i s’allargarà fins les onze de la nit. Demà al matí es calcarà la mateixa jornada però corresponent a la G4 i a la tarda entrarà en escena la categoria GS2 amb els entrenaments, la classificatòria, la súper especial i les finals, i diumenge al matí de nou serà el torn de la segona categoria, que correrà la quarta cursa.