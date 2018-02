Liberals demana aturar les contractacions de funcionaris

El grup parlamentari liberal aprofitarà el debat del Pressupost que se celebrarà aquest dijous al Consell General per explicar les esmenes que ha presentat a l’articulat, on –entre d’altres coses– demana que l’Administració congeli les contractacions i la creació de noves places fins que s’aprovi la llei de Funció Pública. Segons informa el grup, les 26 reserves d’esmena que es debatran conjuntament volen incidir «en el fet que l’executiu anuncia noves contractacions de personal públic sense, d’una banda, haver presentat la memòria on es detalla el nombre de places que es volen crear i, de l’altra, incrementant les despeses en personal sense esperar a l’aprovació de la nova legislació del funcionariat, que –segons el mateix Govern– ha de servir per racionalitzar els costos en personal de l’Administració».

Els parlamentaris liberals també han presentat reserves d’esmena per millorar la seguretat al Pas de la Casa amb una destinació de 450.000 euros al projecte de construcció d’una comissaria fixa del Servei de Policia a la localitat. L’objectiu és, segons el grup, «donar resposta al dèficit que existeix en matèria de seguretat i ordre públic».

Una altra reserva d’esmena se centra en el foment del transport públic destinant una partida de 250.000 euros d’ajuts al sector de l’automòbil per aconseguir la reducció del preu del bitllet pels usuaris del bus. Tanmateix, els liberals han fet reserves d’esmena per dotar amb fins a 65.000 euros la partida pressupostària que emmarca la promoció del patrimoni romànic i les Falles entre la població i els visitants.

Altres reserves que també es debatran durant la sessió de dijous fan referència a la reducció de 300.000 en comissions de serveis bancaris en l’emissió de deute públic, destinar 30.000 euros per realitzar una auditoria del clima laboral al SAAS i la reducció dels 130.000 euros previstos pel foment de la bicicleta elèctrica.