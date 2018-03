«Temporada estranya» a causa de l’estat de la neu

Les condicions meteorològiques que s’han reunit en la present temporada està provocant que s’hagin produït més allaus que en d’altres campanyes. De neu no n’ha faltat i la seva acumulació en l’estat en què es troba provoca que no sempre es trobi compacta.

La inestabilitat que presenta en algunes zones fa que aquesta sigui una temporada on s’hagin produït significativament més allaus dels últims anys, ja siguin de manera natural o a través de tirs preventius davant el perill evident que es presentava. Els elements climatològics són els que marquen en quin estat es troba sobre el terreny. «Està sent una temporada molt estranya. Aquesta és la tercera vegada que neva i després plou, provocant que a sota es facin plaques de gel i que hi hagi risc d’allaus. Això contradiu als que pensen que quanta més neu hi hagi millor, que així aguanta més. Hi ha situacions que enganyen molt», assenyala Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme.

Situació complicada

Durant el dia d’avui es manté el nivell quatre de risc d’allaus, amb previsions de nevades i vent, i el risc que augmentin les temperatures en altitud i que la neu perdi consistència. «Cal tenir molta precaució i evitar l’esquí fora pista i l’esquí de muntanya, a totes les vessants perquè a tot arreu està molt carregat. Si es vol fer esquí de muntanya, el millor és fer-ho en els circuits que les estacions ja tenen habilitats», exposa Francesc Areny, director de Protecció Civil. El risc elevat es mantindrà, «però encara que es baixi a nivell tres, la muntanya està carregadíssima. Tenim molt gruix en altitud i des de Protecció Civil pensem que el risc es mantindrà fins al moment de la fosa de la neu, fins a la primavera».

Prudència

Ferrari lamenta profundament la mort d’Ayed, un guia que «tenia experiència» i que «malauradament no ha pogut evitar l’allau, una situació amb la qual s’han trobat molts». Com a màxim responsable de la Font Blanca, prova puntuable per a la Copa del Món d’esquí de muntanya, afirma que «t’exposes una mica més» a l’hora de reconèixer el recorregut el dia abans de la prova, com li va passar aquest mateix any al veure diferents allaus mentre portava a terme l’observació sobre el terreny per a que tot estigués en les condicions adequades de cara a la competició. Ferrari recorda que «la muntanya té el seu risc i sempre s’ha de tenir prudència, perquè a vegades la natura ens ensenya que som fràgils».