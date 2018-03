L’EENSM busca millorar l’atenció als discapacitats

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) vol fer un salt qualitatiu en la seva forma d’ensenyar per continuar amb el canvi de mirada de la persona cap a una visió integral i positiva, més enllà de la seva conducta. Per això, trenta professionals del centre ahir van començar una formació que té per objectiu millorar l’atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. La intenció és que el professional «pugui donar el millor suport possible a la persona», va apuntar la tècnica de l’EENSM, Mar Peiró.

El doctor Ramon Novell, especialista en psiquiatria, psicogeriatria i discapacitat intel·lectual, és el responsable d’impartir aquest cicle que consta de deu mòduls i toca unmunt de temes. Per exemple, com regular les emocions i la conducta, aprendre a conèixer la persona, la importància dels fenotips, la planificació centrada en la cognició, o com proporcionar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament amb dificultats en la regulació de les emocions.

Falta de coneixement

El doctor va reconèixer que amb la primera sessió de formació a l’EENSM «havia gaudit moltíssim veient què és el que pensen els professionals, el tarannà que tenen, els seus desitjos i les seves dificultats». Tot i així, va insistir que hi ha algunes mancances de formació entre els equips de professionals que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Va deixar clar que ells no en són els últims culpables, però que cal que aquests equips comptin amb la formació adient per entendre les persones que presenten aquestes conductes i puguin donar-los suport. «El principal i més gran objectiu [d’aquest cicle formatiu] és que els professionals de l’escola puguin adquirir les habilitats de treball més relacionades amb les actituds, les creences, el respecte i, evidentment, les tècniques», va puntualitzar Novell, ja que s’ha d’aconseguir una intervenció el més respectuosa possible.

L’especialista va aprofitar per parlar sobre els tractaments. En la seva opinió, no se li poden negar els fàrmacs a una persona amb discapacitat intel·lectual quan pateix una crisi. De totes maneres, va afegir que «tampoc se la pot sotmetre al prejudici d’un incorrecte tractament farmacològic·», un tema en què ja havia insistit anteriorment perquè massa vegades es recorre a aquesta via sense entendre que la conducta d’una determinada persona «pot ser resultat que no sapiguem quines són les seves necessitats». Per treballar amb aquestes persones, a més, el doctor va especificar que cal ser d’una manera especial i que no tothom val.

Objectiu de millora

Aquest curs sorgeix del conveni de col·laboració que van signar l’EENSM i l’Institut per l’Atenció i Investigació en la Discapacitat Intel·lectual i Desenvolupament amb l’objectiu de proporcionar activitats de formació i tecnificació al personal de l’escola.