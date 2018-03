Retrets a Exteriors pels obstacles per acollir nens sahrauís

Si la canalla sahrauí que ve cada estiu mitjançant el programa Vacances en pau no té un passaport individualitzat, no podrà entrar en territori andorrà, segons ha explicat l’Associació d’amics solidaris amb el poble sahrauí (Adsaps), que assegura que el Ministeri d’Afers Exteriors els ha donat aquesta resposta. La presidenta de l’entitat, Lluïsa Hurtado, considera que «no hi ha voluntat política» de solucionar-ho i ha informat que continua batallant amb la delegació catalana d’amics amb el poble sahrauí per mantenir el programa al Principat.

Segons Hurtado, la delegació del Sàhara a Catalunya va demanar per escrit una reunió amb el Ministeri d’Afers Exteriors andorrà, però la resposta va ser que l’única solució és expedir passaports individuals per als nens i nenes. La presidenta d’Adsaps argumenta que «és com demanar la Lluna, perquè són apàtrides». Per a l’associació, l’excusa no pot ser que s’ha endurit la normativa, ja que a Espanya continuen arribant uns 2.000 nens per passar un mes d’estiu, període que aprofiten per passar revisions mèdiques i els evita les temperatures extremes que es pateix al desert.

El programa Vacances en pau a Andorra va començar fa 12 anys amb l’arribada de 25 infants. Cada vegada, però, és més difícil mantenir-lo, ja que l’entitat no rep subvencions públiques, i l’anterior presidenta va cometre un desfalc que va deixar l’associació sense fons i amb un deute molt important. Per a aquest estiu, la previsió és de portar set nens i nenes, ja que a partir de certa edat el Front Polisari no els deixa viatjar i en els últims anys se’ls ha anat acabant el termini, sense poder afegir nova canalla al programa.

Hurtado argumenta que el Govern hauria de firmar un acord amb Espanya, ja que és el Consell de Ministres espanyol el que cada any autoritza l’estada de la canalla al seu país, i Andorra, segons la presidenta d’Adsaps, s’hauria de poder adherir. Amb tot, Andorra no forma part ni de la Unió Europea ni de l’espai Schengen, i el problema està en el fet que la canalla passi la frontera. Hurtado ha insistit que des del Govern no es fa prou per trobar la fórmula perquè els infants vinguin unes setmanes. «Per un tema burocràtic no podem tancar el programa», ha lamentat.

L’ANA ha pogut parlar amb dues mares d’acollida andorranes, la Irina Sánchez i la Meritxell Dono, i cap de les dues confia que es puguin aconseguir els passaports individualitzats per a la canalla sahrauí, ja que el cost del document és d’uns 3.000 euros. Ni les famílies d’acollida ni l’Adsaps, que es finança únicament amb les aportacions dels socis i les recaptacions que obté de participar en algunes fires, poden assumir aquesta quantitat tan elevada de diners, que per només set nens representaria uns 20.000 euros. «Qui es mullarà per set nens?», es pregunta Dono. A més, apunta que en el cas d’aconseguir-se els passaports, el programa Vacances en pau deixaria de tenir sentit.

Sánchez, per la seva banda, ha recordat que l’any passat, l’associació va rebre una donació anònima de 5.000 euros, amb la qual van poder pagar els bitlles d’avió del infants, una despesa que assumeixen l’entitat i les famílies. En el seu cas, per edat, aquest és l’últim any que podria acollir la seva nena; per això assegura que lluitarà fins al final per intentar trobar la manera que els infants sahrauís puguin viatjar.

Precisament, aquest dilluns la comissió legislativa d’afers exteriors tractarà el Projecte de llei de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, que ha de permetre l’acollida de diverses persones refugiades de la guerra. El cas de la canalla sahrauí és diferent ja que el Sàhara Occidental és un territori ocupat i administrat pel Marroc, i no és reconegut internacionalment com un estat. L’ONU el reconeix com un territori no autònom.