Trobades supervisades

Una sala adequada per a infants fins als 10 anys, amb unes quantes joguines i llibres, i una altra per als més grans, molt més sòbria i amb una taula rodona, són el nucli del Servei de Trobada Familiar que el Govern inaugurarà aquest divendres a l’edifici Clara Rabassa. Comptarà amb cinc professionals (psicòlegs, treballadors i educadors socials) que es faran càrrec, en un primer moment, de les vuit famílies que necessiten la infraestructura. El servei cobrirà, principalment, tres situacions: les trobades familiars tutelades, les supervisades i l’entrega dels infants entre progenitors que tenen relacions conflictives. En el cas de les dues primeres es tracta de menors que viuen al centre de la Gavernera o en altres modalitats d’acollida i que necessiten suport professional a l’hora de relacionar-se amb les seves famílies, «un procediment que ha d’ordenar la batllia», va concretar la coordinadora del Servei de Trobada Familiar, Cinta Tomàs, qui va afegir: «les trobades tutelades tenen una durada màxima d’una hora i s’han de fer en presència del personal del centre, mentre que les supervisades poden ser de fins a dues hores i no cal la presència física, la supervisió es pot fer a través de les finestres o per càmeres des del despatx». Efectivament, les dues sales tenen unes grans finestres que donen al passadís i ofereixen una visió àmplia del que hi passa dins.

El Govern espera que els batlles decretin l’ús del servei per a més famílies aquest any



L’espai incorpora mesures de seguretat «com les dels centres que hi ha a Catalunya, ja que l’equip ha anat a visitar-los», va explicar la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll. Al respecte, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot va detallar que «hi ha un botó de socors a cada una de les sales connectat directament amb la Policia» i que, a més «s’ha creat un protocol específic d’actuació» amb els agents de policia.



Espot va explicar que el divendres el servei entrarà en funcionament en el marc d’una prova pilot que ha de durar un any, «després d’aquests 12 mesos ens sotmetrem a una auditoria externa i si tot és correcte, com esperem que ho sigui, el servei s’oferirà dins de la cartera d’Afers Socials amb normalitat». El ministre també va avançar que esperen que durant aquest any de funcionament augmentin els casos de famílies que necessitin suport ja que, fins ara, els batlles es contenien a l’hora de dictaminar aquestes mesures perquè sabien que no hi havia l’espai adequat, del qual la Llei contra la violència de gènere obliga al Govern a disposar. Fenoll va aclarir que la intenció és que els usuaris «no siguin crònics sinó que després d’uns mesos, els implicats aprenguin les habilitats necessàries per gestionar les situacions complicades».