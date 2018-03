Indemnització de dos milions per les multes prescrites a la Batllia

El Tribunal Superior de Justícia ha estimat parcialment la demanda interposada pels comuns en contra del Govern pel conjunt d’expedients corresponents a multes i liquidacions tributàries impagades que van prescriure a la Batllia i que, per tant, no s’havien pogut cobrar. En aquest sentit, el Govern haurà d’abonar pràcticament dos milions d’euros com a indemnització pel que es considera un «funcionament anormal» de l’administració de justícia.

Arguments

La qüestió es va tractar ahir en reunió de cònsols on es va donar a conèixer la sentència del TS datada del dia 27 de febrer. El tribunal desestima els arguments de l’Executiu que considerava que els comuns no tenien legitimitat per fer la demanda i deixa clar «la responsabilitat del Govern en el cas del funcionament anormal de l’administració de justícia», ja que les despeses depenen del pressupost de l’Estat. Així, exposa que la demora en l’execució dels crèdits va obeir a circumstàncies estructurals «consistents en la insuficiència de recursos suficients per fer front al cobrament en via executiva de l’elevat nombre d’actes administratius que es trametien a la Batllia» abans de la reforma que va crear els saig i l’autotutela en les execucions forçoses.

Ara bé, el TS no va estimar la petició dels comuns de cobrar el 100% dels imports que reclamaven. En la resolució exposa que en la major part dels casos «ja s’havia escolat un termini mitjà d’entre un i dos anys, cosa que reduïa indubtablement el marge d’actuació de la Batllia» i recorda que el cobrament dels crèdits és «una expectativa», ja que sovint «part dels expedients resulten fallits» perquè s’adrecen a persones mortes, que ja no resideixen al país o que són insolvents. És per això que només els concedeix el 50% de les quantitats reclamades. Amb tot, l’import ascendeix a 1.927.0151 euros, repartits de la manera següent: Canillo, 111.181 euros; Encamp, 400.482 euros; Ordino, 27.524 euros; la Massana, 67.001 euros; Andorra la Vella, 1.133.482 euros; Sant Julià de Lòria, 22.092 euros; Escaldes-Engordany, 165.289 euros.

Valoració

Malgrat que la sentència els és favorable, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va indicar que «no podem estar contents del mal funcionament que hi ha hagut» i va lamentar que «els que no han pagat continuen sense pagar i els que han pagat paguem més pel que no han pagat». En una línia similar es va expressar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que va indicar que «sap greu que hagi de pagar Govern» i va assegurar que la situació no es repetirà.