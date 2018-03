Dades reals per combatre l'abús en els lloguers

La manca d'informació sobre els preus reals del mercat andorrà i sobre les transaccions que es tanquen, siguin de compra o de lloguer, és un dels motius que justifiquen la problemàtica de l'augment de preus en el cas dels arrendaments. Per pal·liar aquesta situació, el Col·legi de gestors i agents immobiliaris (AGIA), ha tirat endavant la confecció d'un estudi immobiliari exhaustiu sobre preus de venda i lloguer, operacions que es realitzen i condicions de demanda. I a tots els sectors, és a dir, residencial, comercial i d'oficines. Serà una manera de mostrar també les mancances actuals de dades sobre el sector, planteja Galobardas. Aquest estudi estarà enllestit a l'estiu i la idea és anar-lo renovant cada any, per poder també tenir comparatives. Tot i que l'impulsa l'AGIA, es compta amb la col·laboració del Govern, dels comuns i d'entitats privades com el Col·legi d'Arquitectes. "Quan hi hagi més informació la gent podrà actuar amb més coneixement de causa", ha defensat el president de l'AGIA, Jordi Galobardas.

Tenir dades fidedignes és la via per la qual l'AGIA defensa que es pot acabar amb la polèmica dels preus abusius al lloguer. Segons defensa Galobardas, és una bola que s'ha anat creant els darrers mesos arran de les queixes públiques i de les informacions aparegudes als mitjans de comunicació. Tot va començar amb operacions "anecdòtiques" que es van donar especialment a l'inici de la temporada d'hivern. Aquestes accions on es pujava de manera abusiva el lloguer d'un immoble no eren importants en nombre, però han anat creant "alarma social". Com a conseqüència, en l'actualitat constaten que "alguns propietaris, no molts", han començat a pujar preus, una decisió que, en qualsevol cas, és "errònia". La sensació al país, ha lamentat Galobardas, "és que els preus del lloguer han pujat una barbaritat", cosa que no consta al col·legi d'agents immobiliaris. La pujada ha estat "moderada", asseguren.

Per tant, estaríem parlant de "casos puntuals" (on alguns propietaris han aplicat pujades de fins al 30%), ha manifestat Galobardas, i que no acostumen a provenir de grans inversors amb molts immobles, sinó petits propietaris que, com que tenen la sensació que els preus han pujat molt, s'aprofiten i apliquen augments abusius a l'hora de renovar els contractes. Per tot plegat, des de l'AGIA "encoratgem" que els increments siguin "moderats", en relació a la inflació o només una mica més en cas que s'hagin fet reformes al l'immoble, per posar un exemple. "Als qui volen fer pujades grans, ara no toca", ha sentenciat el president del col·legi.

D'altra banda, i pel que fa a la problemàtica concreta dels lloguers que afecta als temporers (hi ha menys oferta i en alguns casos els preus són abusius), Galobardas considera que no és nou i que ja es donava abans de la crisi. Caldria, per solucionar-ho, adaptar la llei d'arrendaments perquè els contractes fets a aquesta tipologia de treballadors estiguessin lligats al seu permís de treball o residència, ha opinat el president de l'AGIA. A més, ha fet un toc d'atenció a les estacions d'esquí: "Potser no poden accedir al mercat immobiliari perquè no cobren bé" i caldria millorar les seves condicions laborals.

El 2018 consolida la recuperació

Tot i l'absència de dades empíriques, des de l'AGIA la percepció és que el 2017 va ser "el primer any de la recuperació" i que aquest 2018 "seguim en la mateixa línia", sobretot a les parròquies centrals. No s'està en la situació d'abans de la crisi però la tendència és que augmenten el número d'operacions, de lloguer i també de venda. Estem, considera Galobardas, "al principi d'una època de creixement que tan de bo s'allargui en el tems i no permeti que es creïn bombolles especulatives, sinó que la recuperació sigui moderada i progressiva". Això sí, el col·legi considera que tot i la millora, els preus estan estancats i encara ho estaran durant un temps més.

De fet, els immobles que tenen més sortida són els més petits i barats, és a dir estudis d'una i dos habitacions. Tot i que el que està més buscat són els pisos de tres habitacions.

Accions per facilitar la vida als promotors

Finalment, l'AGIA segueix reclamant mesures per incentivar la construcció d'immobles, tan destinats a la venda com al lloguer, per pal·liar el "retard" en la demanda. "S'haurien de facilitar les coses al promotor immobiliari" amb accions com l'eliminació o la reducció de la cessió obligatòria (el Govern ja ho està treballant) o incidir perquè les entitats financeres afluixin l'aixeta del crèdit. "Ens costa que es donen més hipoteques", ha assegurat Galobardas, però com que estan "escarmentats" per la crisi van amb una precaució que "a vegades és excessiva".

Així mateix, en relació a la demanda feta per la Unió Sindical d'Andorra perquè el Govern reguli els preus del lloguer, l'AGIA hi està totalment en contra, perquè el que acaba passant, al seu parer, "és que es va reduint la quantitat de productes immobiliaris perquè a l'inversor no li surt a compte" posar-los al mercat.