El pla Renova destina 150.000 euros a plaques fotovoltaiques

El Consell de Ministres va aprovar ahir la convocatòria per al 2018 del programa Renova de foment de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros i 150.000 euros complementaris per a ajuts a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, a través de subvencions directes.



Tal com va explicar el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, la majoria d’actuacions que es van fer des de l’inici del pla, el 2011, fins ara, es van fer en habitatges individuals d’uns 30 anys d’antiguitat. De l’anàlisi de les subvencions es va extreure, entre d’altres aspectes, que la majoria de les sol·licituds demanaven un canvi de finestres. En total, es van tramitar més d’un miler de sol·licituds, una xifra que ha anat augmentant cada any. Del 2016 a l’any passat, l’increment va ser del 38% i, pel que fa a l’import sol·licitat, la xifra es va doblar d’un any a l’altre.



L’objectiu d’aquesta convocatòria és promoure que cada vegada hi hagi més sol·licituds per canviar les etiquetes energètiques dels edificis.