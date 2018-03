Peñarroya tanca el cas Diagné

Pàgina passada i oblidada. L’intercanvi d’impressions pujades de to entre Joan Peñarroya i Moussa Diagné a Tenerife queda finiquitat. Dimecres el propi jugador ja va demanar disculpes públiques per la seva actuació i tancava el tema per seguir mirant endavant, i ahir era l’entrenador qui també ho feia, destacant que només va ser una circumstància puntual.

Ningú vol donar-li més rellevància. I menys el tècnic, que d’aspectes que fugen de l’estrictament esportiu prefereix que no ocupin una atenció que considera excessiva, com en aquest cas. «És un tema que pel meu gust ha estat massa parlat i comentat al llarg de la setmana, traient-li importància a altres temes que per a mi són més importants», exposa Peñarroya, indicant que el senegalès «ha passat uns dies dolents, sap que es va equivocar», que no ho tornarà a repetir i que no mostra tal com és.

El que es va veure in situ i per televisió és una «imatge molt allunyada del que és com a persona i jugador», perquè és «estimat tant personalment com professionalment per la resta dels seus companys, per tot el club i per tot l’staff tècnic». Encara és un jugador jove i aquesta es convertirà en «una experiència per a ell com a jugador, que li servirà per seguir creixent». El tècnic deixa enrere tot el que va passar i se centra en el que hi ha per davant: «No va ser agradable, va ser lleig, però està més que oblidat».

Centrar-se en el joc

El repte és sumar la sisena victòria consecutiva. Demà ho poden fer a la pista del Reial Betis Energía Plus, el penúltim classificat, que a la darrera jornada va trencar una ratxa de sis derrotes consecutives. Peñarroya no vol que ningú pensi que serà senzill. «Hem de ser conscients que en aquesta competició no hi ha partits fàcils», i que «si tu no jugues al teu nivell no guanyes a ningú. Si això els hi passa als equips grans, imaginat a nosaltres». El conjunt andalús «està molt necessitat» de triomfs i «sabem el que representa això», on cada matx és vital per a les seves aspiracions de permanència.

El Betis arriba amb moral, després «d’una victòria davant un rival directe que segur que ha fet que la seva confiança i autoestima aquesta setmana sigui molt millor», i que compta amb una plantilla que «té molt talent, amb jugadors molt importants. No han aconseguit una línia constant en el seu joc però té grans individualitats, jugadors de primer nivell a la nostra competició». Són jugadors que «poden fer punts del no res, per tant, hem de tenir una concentració defensiva molt important, perquè fins i tot fent bones defenses tenen la capacitat d’anotar».

Sanè està «molt content» per la renovació

El rendiment de Landing Sanè va portar a que diumenge passat es confirmés la seva renovació fins a final de temporada. El fet d’allargar el contracte al MoraBanc el fa sentir-se «molt content», com afirma el pivot francès, que valora com personalment ha anat a més i «hi ha hagut una evolució des del primers dies» que va ser al club i que l’ha portat a quedar-se, amb l’entesa dels companys a la pista: «L’adaptació ràpida m’ha ajudat. Estic fent punts perquè tothom m’ajuda». Contra el Betis «hem d’estat preparats per desenvolupar el nostre joc, el que ens ha portat a guanyar cinc partits de manera consecutiva. Si mires la classificació algú podria pensar que és un partit que hem de guanyar, però això no és així. Hem de ser seriosos i s’ha de reconèixer que si mires l’equip que tenen, té molt talent».