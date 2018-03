Els comerciants, preocupats per la pèrdua de clients a causa de les obres

A menys d’un mes de l’inici de les obres de remodelació i embelliment de l’avinguda Meritxell, els comerciants de l’eix que s’allarga des del carrer de la Unió fins al de les Canals es mostren preocupats per la durada prevista per als treballs i pels efectes que poden tenir en l’afluència de visitants a la capital i de clients als seus establiments. Les obres s’iniciaran el 3 d’abril i haurien de finalitzar quatre mesos més tard, el 3 d’agost, tot i que podrien allargar-se i això comportaria sancions per a les empreses a càrrec dels treballs.

Hi ha comerciants que alcen la veu contra el Comú d’Andorra la Vella per les dates elegides sense consultar, així com el cost de les obres, que ha patit un increment superior al 40% respecte al previst inicialment. D’altres es resignen a la situació amb l’esperança que un cop acabades repercuteixin positivament a l’eix comercial. Segons coincideixen els treballadors de diversos establiments, la pols i el soroll seran els principals perjudicis. La dependenta d’un comerç situat a la cantonada de la plaça de la Rotonda es queixa que «quan entrin els clients no els sentiran» i les dues joves que atenen a la botiga de roba interior del costat afegeixen que «el soroll els impedirà parlar còmodament amb els clients i hauran d’acabar cridant».

Part dels botiguers carreguen contra el comú per escollir les dates sense saber la seva opinió

Una d’elles opina que «aquell que vulgui comprar entrarà igualment», però considera que «donarà una molt mala imatge als turistes que vinguin a la capital». De fet, a una perfumeria situada uns metres més amunt, un grup de dependentes de mitjana edat se sorprèn que s’hagi decidit iniciar les obres repartides en quatre trams a la vegada i asseguren que «si és així, tota la clientela se n’anirà a comprar a França o a Espanya».

Menys turistes i cap a Escaldes

Per descomptat, el principal neguit dels establiments és que els clients disminuiran significativament, especialment els de la part alta de l’eix, des de la Rotonda fins al centre comercial Pyrenées, que es consideren un altre món. «Aquest carrer ja està mort», subratlla la dependenta d’una botiga de bosses i complements, però recrimina que «unes obres seran criminals». I la treballadora d’una farmàcia ubicada a mitja pujada afegeix que «si deixen de circular-hi els cotxes, hi haurà menys moviment i, per tant, menys gent».

Mentre durin les obres, està previst suspendre el trànsit de vehicles alhora que habilitar un pas per als vianants. Tot i així, els comerciants de l’avinguda Meritxell es pregunten si realment els turistes podran caminar tranquil·lament. «Al final, tots es concentraran a l’eix comercial de l’avinguda Carlemany», lamenten en una petita botiga de joguines. De fet, asseguren que des que es va inaugurar Vivand, l’afluència ja s’ha desplaçat a Escaldes-Engordany i sembla que s’hagi convertit en el centre d’Andorra. «Si ens sortiria més a compte tancar», opina l’home que porta un negoci d’electrònica a tocar de Pyrenées, que critica la pèrdua de terreny per als vehicles amb el projecte de remodelació. «A la gent, li agrada moure’s en cotxe a Andorra», retreu.

Els constructors neguen que l’augment del cost es degui a la millora econòmica

El malestar dels constructors per la manera com el comú de la capital està duent a terme les obres de l’avinguda Meritxell segueix creixent. Les darreres paraules de la cònsol d’Andorra la Vella no són compartides pels professionals del sector. Així ho va explicar el gerent de l’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda), Víctor Filloy, que va negar que l’augment del cost de les obres es degui a una millor situació del sector de la construcció gràcies a la recuperació econòmica. «No és cert que el sobrecost es deu al fet que els constructors tenen molta feina i estan pujant els preus», va assegurar. Segons Filloy, l’increment del preu inicial és conseqüència «d’un calendari molt estricte i, sobretot, del fet que un inici es va fer un mal calcul del cost final, ja que no es van tenir en compte ni les hores extres, ni els dies festius ni que el proveïdor del mobiliari podria apujar els preus».

Filloy reconeix que ara hi ha més feina que durant la crisi però assegura que el sector pot assumir les obres

En tot cas, el gerent d’Acoda va remarcar que «si les constructores no s’han presentat és perquè el preu licitat no és real i el calendari és massa ajustat», però no «perquè ens sobri la feina». Filloy va reconèixer que «òbviament no estem tan malament com els anys de crisi», però «quan surt un concurs d’aquestes característiques el que vols és guanyar i, per tant, presentes la proposta més econòmica que pots per endur-te l’obra». «No té sentit apujar els preus perquè llavors saps que no guanyaràs», va reflexionar.

Segons Filloy, actualment «hi ha més feina que fa uns anys però encara hi ha capacitat per assumir-ne sense problemes». «Els constructors del país poden assumir amb tranquil·litat aquestes obres», va afirmar, tot insistint que les declaracions de Marsol no són certes i que el problemes és del comú per no haver calculat bé ni el temps ni el cost real de l’embelliment de Meritxell.