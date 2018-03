SDP vol esclarir l’adjudicació del servei de bicis elèctriques

El portaveu parlamentari d’SDP, Víctor Naudi, va presentar ahir una demanda d’informació perquè el Govern faciliti una còpia de la documentació relativa a l’adjudicació a l’empresa MONTRE S.L. de la concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida, després dels dubtes que el concurs ha generat. Naudi vol veure els documents que van aportar les diferents empreses que van participar en el concurs del passat 14 de juny per poder analitzar-la en detall. D’aquesta manera, tal com exposa el progressista en la mateixa demanda, vol esclarir els dubtes sorgits al voltant de l’adjudicació, ja que «obre diverses incògnites quant a la pulcritud del procediment emprat i ha estat objecte d’un recurs».

El concurs, de fet, ha generat diversos dubtes. Així, el liberal Jordi Gallardo va apuntar fa un parell de setmanes possibles irregularitats en el marc legal que subjectava el finançament del concurs. A aquest fet se li ha sumat que sortís a la llum un recurs presentat per l’empresa perdedora del concurs afirmant que s’havia fet una adjudicació per interès i sense respectar la parcialitat, tal com va avançar aquest rotatiu en l’edició del dimecres dia 7.