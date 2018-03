Tres esquiadors forapista provoquen una allau a Arinsal

Tres esquiadors que practicaven esquí alpí forapista a l'Alt de la Capa, a Arinsal, han provocat una allau aquest diumenge. Amb tot, no hi ha hagut cap persona ferida, segons han confirmat els bombers. El grup esquiava en una zona fora del domini esquiable marcat quan se'ls ha trencat una gran placa de neu sota els peus, que ha lliscat muntanya avall, però ells no han estat arrossegats. Els bombers han rebut l'avís del grup cap a les 13.20 hores, i han enviat a la zona tres efectius del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) i dos efectius del Grup de Rescat Caní (GRC), que han arribat a la muntanya amb helicòpter. Els bombers han pogut verificar que cap persona ha quedat atrapada. Els bombers també han explicat que aquest diumenge també hi ha hagut una allau al Casamanya, però en aquest cas ha estat espontània i ningú n'ha resultat ferit. Tot i que el risc d'allaus es troba actualment al nivell 2 per sobre de 2.200 metres, les condicions meteorològiques estan canviant molt les últimes hores.