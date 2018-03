L’èxit de públic obliga a una doble sessió de ‘Grease’

Èxit de públic a la representació del musical Grease a Sant Julià de Lòria, ahir al migdia. Quan encara faltava mitja hora per a l’inici de l’espectacle, al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià ja s’hi esperava una bona cua de gent, impacient. Després d’haver omplert les més de 400 butaques de la sala, l’organització va decidir programar una segona funció, immediatament després de l’estrena, per tal que tota la gent que s’havia quedat a fora també pogués gaudir-ne.

Una trentena d’actors amateurs de diverses edats es van posar a la pell del Danny Zuko, la Sandy Olsen i les seves colles, els T-Birds i les Pink Ladies. Tot un repte, ja que a banda de la interpretació i el ball, la música i el cant eren en directe. Verònica Pérez, una de les directores coreogràfiques, va valorar molt positivament l’espectacle i va qualificar el treball de «molt gratificant». Pérez va explicar que, amb molt poques sessions, «hem pogut fer una adaptació amb cara i ulls» i va destacar l’esforç del grup. La coreògrafa també va reconèixer que, quan els veia passar-ho tan bé mentre assajaven, tenia ganes de pujar a l’escenari. Tampoc va amagar que ja tenen idees sobre la taula pel proper musical.

Entre els actors i actrius que van pujar a l’escenari hi havia la Roser Vilabrú, de 72 anys, i que va gaudir molt de l’experiència. «A la meva edat, veure’m amb tanta joventut, m’he fet 10 anys més jove», va dir Vilabrú, que es queda amb la companyonia i l’ambient que s’ha creat en els assajos. «Al pròxim també m’apunto», va assegurar l’actriu més veterana del grup.

La Clàudia Borràs, en el paper d’una de les Pink Ladies, va decidir apuntar-se amb uns quants amics més i defineix l’experiència de «molt enriquidora», especialment per les idees i vivències que han compartit entre tot el grup. En el seu cas, no havia fet mai cant abans i va assegurar que havia après «moltíssim».



Grau Bergara, en el paper de Danny Suko, va definir l’experiència de «brutal». Tampoc havia fet mai teatre ni cant abans d’aquesta obra. Malgrat els nervis previs a l’estrena, van aconseguir un bon homenatge a Grease, un dels musicals més populars de la història que celebra els 40 anys de l’estrena, informa l’ANA.