El Tàndem prem l’accelerador

Els 61 alumnes del Centre de Formació Professional d’Aixovall ja veuen com s’acosta el final del projecte Tàndem, que enguany organitza la segona edició. Just ahir i dilluns els estudiants van celebrar una trobada amb professionals de múltiples sectors del món empresarial andorrà i representants de les tres empreses per a les quals preparen els projectes. Des de l’inici de curs, els alumnes es van organitzar en 12 grups i han estat treballant en diverses iniciatives per a Dermandtek, Hotels Plaza i Inlingua, que veuran la llum el proper 10 d’abril.

Feina de tot el curs

Durant la sessió d’ahir, els professionals i representants d’aquestes empreses van escoltar les inquietuds dels alumnes i els van transmetre els aspectes positius i aquells que encara poden millorar perquè accelerin i acabin de preparar les seves propostes, d’entre les quals han de sortir-ne tres de guanyadores, una per a cada empresa. «La iniciativa s’ha consolidat i la idea és que segueixi funcionant cada any de manera obligatòria a tota la FP, com en aquesta segona edició», va apuntar ahir el líder del clúster d’Educació d’Actua, Ferran Costa, que també va destacar que el projecte Tàndem –impulsat conjuntament amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior– permet posar en contacte els futurs integrants del mercat laboral amb les empreses.

Tant alumnes com professors van valorar molt positivament el funcionament de la segona edició i van destacar-ne l’aprenentatge i el fet de trencar la dinàmica habitual de classes magistrals. «La creativitat, explorar el mercat o tirar endavant un prototip són aptituds que en el dia a dia a l’escola no treballem», va comentar un alumne del batxillerat professional en activitats físiques, esportives i de lleure, Sergi Suárez. El mateix estudiant va afegir que el fet que als grups hi hagi membres dels diferents cursos del centre també els enriqueix molt més. El seu grup està treballant en una solució per al repte d’Hotels Plaza i, segons Suárez, el que més els ha costat és crear l’empatia necessària per entendre la demanda de l’empresa i dels clients, informa l’ANA.

«Hem de sortir de la zona de confort i això ha permès aprendre a investigar, crear i encaixar la frustració quan a l’empresa no li agrada el treball desenvolupat», va argumentar el professor del Centre de Formació Professional, Víctor Reolid. Des que va començar el curs, els onze docents s’han reunit un cop a la setmana entre ells i amb el grup han treballat dues hores setmanals.

L’empresa Dermandtek planteja com a repte conscienciar la població sobre la prevenció del càncer de pell i la necessitat de fer revisions; Hotels Plaza, oferir una experiència regal personalitzada a la seva clientela; i Inlingua, crear un projecte atractiu d’immersió lingüística durant l’estiu per a adolescents.