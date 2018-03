Tot a una carta

La derrota dels isards a Bòsnia i Hercegovina va ser dolorosa per la manera com es va produir. Perdent aquest matx les opcions de permanència es van reduir, però hi ha la confiança que a l’última jornada contra Croàcia, i jugant a l’Estadi Nacional, la selecció presenti la seva millor versió per tal de guanyar i no perdre la categoria. Fora que passi o no, a la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) el principal objectiu és el de treballar a llarg termini, sent conscients que els resultats immediats es troben en un segon terme.

Després de perdre amb el conjunt balcànic «els ànims estan una mica aixafats, perquè va ser un partit molt intents i vam tenir una oportunitat de guanyar que se’ns va escapar a dos minuts per al final», assenyala el seleccionador, Josep Magallon, però aquesta derrota queda enrere i «ja ens hem recuperat, perquè et dones compte que les coses van sortint», que el fa ser més optimista de cara al futur més proper. La mirada està posada en el 5 de maig, quan Croàcia visita el Principat a l’última jornada. Abans, però, hi haurà el matx davant el líder, Malta, que serà també a domicili.

Ferré: «L’equip que tindrem serà molt competitiu, molt més que el que va ser a Bòsnia»

Andorra se situa a la darrera plaça amb dos punts. Per sobre té a Bòsnia amb quatre i només un partit per disputar, amb els seus veïns croats, que sumen els mateixos punts. Si els isards perden a Malta, necessitaran vèncer a Croàcia de manera obligatòria si no volen perdre la categoria. Davant aquesta fita, la FAR prepara una jornada de rugbi per tal de crear ambient, amb diferents activitats. Una d’elles serà un dinar previ al matx amb antics jugadors i tota la gent del món de l’oval. «El de Bòsnia era un partit important, però el de Croàcia serà decisiu i s’haurà de guanyar», exposa David Ferré, president de la FAR, que té l’esperança d’aconseguir-ho perquè en aquelles dates «l’equip que tindrem serà molt competitiu, molt més que el que va ser a Bòsnia. Tindrem un equip que fa molt temps que no el tenim». El dirigent creu que «ens mantindrem».

Baixar no és un drama

El projecte iniciat per Magallon i Peter Lucas és a llarg termini, pensant en posar unes bases amb un grup de jugadors que permetin donant un salt de qualitat en un futur. Per aquesta fase «no ens hem marcat cap objectiu. Volem evitar el descens, és evident, però si baixem tampoc passa res», afirma el tècnic, que considera que contra Croàcia «serà una final. Espero que sigui un dia amb molt públic per a que la gent ens doni el màxim suport». Quan van conèixer els rivals del grup «teníem clar que era complicat, amb equips que són superiors com Malta, Israel i Croàcia», mentre que amb Bòsnia era amb qui es tenia més esperances d’aconseguir una victòria, però «jugar allí va ser una dificultat afegida, perquè van ser moltes hores de viatge i poques les que vam dormir».

Magallon: «Serà una final. Espero que sigui un dia amb molt públic per a que la gent ens doni el màxim suport»

L’equip lluitarà per no baixar, ja que «sempre interessa jugar contra equips el més competitius possibles, perquè això et serveix per aprendre i millorar» i «no tenim gaire interès de jugar en nivell que no és el nostre, però també s’ha de veure amb quins rivals ens enfrontaríem». Ferré té clar que els resultats s’esperen de cara al futur, i no en el present més immediat. «Al projecte el més important no és si baixarem o no. El que realment importa és consolidar un equip», indica el president, destacant la tasca que es realitzar amb els júniors i l’escola de rugbi de la FAR: «Ara estem patint un salt de generació i s’està fent una feina brutal i en cinc o sis anys recollirem els fruits. Hi ha jugadors que aniran a jugar a França i això farà pujar el nivell de la selecció».

Arbitratge polèmic

Per com es va desenvolupar el matx a Bòsnia, «ens queda un gust agredolç, perquè podríem haver guanyat de sobres, però l’arbitratge que vam tenir va ser flagrant en contra nostra. Ja se sap que xiular en aquests països mai és fàcil, perquè els àrbitres tenen molta pressió», afirma Ferré, i per aquest motiu si «aquest partit s’hagués jugat a casa l’haguéssim guanyat». Però tot i així considera que «jugant millor la victòria hagués estat nostra». Va veure a la selecció amb una «bona actitud» a pesar de la derrota.

Baixes contra Malta

Contra el líder els isards es trobaran amb l’inconvenient de no poder comptar amb els jugadors de clubs estrangers. «Juguem dues setmanes seguides i ara ens trobem que no hi ha finestra internacional, pel que no els alliberaran. Tenim moltes baixes però hem pogut confeccionar una convocatòria de 23. La llàstima és no haver pogut donar-li continuïtat», indica Magallon. A Malta intentaran «treure el bonus defensiu», amb una plantilla que estarà mermada d’efectius: «Es notarà, no ens hem d’amagar. El nivell no és el mateix, però no descartem res, perquè els joves poden donar una sorpresa per les ganes que poden posar al camp».

El tècnic vol treure també un punt positiu, i amb una convocatòria d’aquest tipus «servirà als joves per donar-los visibilitat i minuts, i ells tenen l’ocasió per aprofitar-la. Estic segur que ho faran». Precisament aquesta actitud en els partits internacionals és una de les virtuts que volen explotar: «Hem aconseguit retornar la importància de la selecció, el que significa posar-se aquesta samarreta. Havíem detectat que darrerament els joves havien perdut aquesta significació respecte a quan nosaltres teníem la seva edat».