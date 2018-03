Vilarrubla garanteix que les colònies no s’encariran

La consellera de Social del Comú d’Andorra la Vella, Ester Vilarrubla va assegurar que per ara el cost de les colònies no s’incrementarà malgrat que es deixin de fer a l’alberg de la Comella i es traslladin a una casa de Saint-Sernin-sur-Rance, una població francesa a tres hores del país. «No hem pensat en què canvïi el preu que havíem demanat fins ara», va exposar, remarcant que les famílies pagaran els 220 euros que s’havien fixat en els preus públics previstos per al 2018. «No hi ha previsió de canviar-ho aquest any», va afirmar.



Amb tot, Vilarrubla va indicar que la corporació no té comptabilitzat si el cost d’aquesta nova proposta (s’ha adjudicat per 35.610 euros) serà inferior o superior del què tenia l’activitat a l’alberg. És per això que va expressar la voluntat de fer-ne un anàlisi un cop passada l’experiència per determinar-ho. I és que va remarcar que el fet d’utilitzar un equipament comunal «no vol dir que no ens comportés cap cost, perquè les instal·lacions també requerien un manteniment i una neteja abans i després de cada torn». La consellera, però, va deixar clar que «si mai s’han d’apujar els preus, n’hauríem de parlar, però el què està clar que cap infant es quedarà sense colònies per un tema econòmic. El comú sempre pot ajudar».



En la nova destinació va assegurar que es faran pràcticament les mateixes activitats i va defensar l’oportunitat d’intercanvi i de practicar el francès.