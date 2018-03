Educació vol potenciar la informàtica al centre d’adults

El Centre de Formació d’Adults va celebrar ahir una festa per commemorar el seu 20è aniversari. Des del ministeri d’Educació es va destacar que les dues dècades de vida han de servir per «mirar enrere però també endavant» ja que el centre té «molt de futur», tal com informa l’ANA. Entre els projectes que es volen potenciar hi ha el d’informàtica a través de cursos avançats, tirar endavant cursos d’alfabetització «però des d’un sentit més ampli», tractant per exemple temes com l’higiene alimentària, i també anar-se adaptant a les necessitats del graduat de segona ensenyança, ja que el sistema educatiu canvia i, per tant, aquesta prova també ho ha de fer.



També es va plantejar la possibilitat que pugui ser un punt de formació per als majors de 25 anys, per preparar l’accés a formacions superiors. La directora del centre, Roser Suñé, va destacar que han passat uns 4.000 alumnes i que les formacions que han tingut més bona acollida han estat el graduat, informàtica, llengües estrangeres i els cursos sobre el país.