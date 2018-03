El Comú d’Encamp tanca els comptes del 2017 en positiu

El Comú d’Encamp ahir va aprovar la liquidació del pressupost de l’any passat, amb els vots a favor de la majoria i dels consellers de Liberals, i amb l’abstenció dels de PS, que en el seu dia havien votat en contra del pressupost per al 2017. El cònsol major, Jordi Torres, va destacar la seva satisfacció per l’execució i el tancament de comptes, que ha acabat amb un positiu d’1,6 milions d’euros, i va subratllar l’equilibri assolit entre ingressos i despeses corrents. De fet, per al cònsol és «una fita històrica» que no hagi fet falta utilitzar les transferències del Govern per pagar les despeses corrents.

Tot i així, des de l’oposició no van fer una valoració tan positiva dels números, ja que consideren que si no es gasta i no s’inverteix en la parròquia, el pressupost, lògicament, és positiu. «Hi ha moviment econòmic, d’acord, però ens falta dinamització econòmica i comercial», va valorar el conseller de Liberals Jordi Troguet. Mentre que el conseller del PS Joan Sans va argumentar que «no hi ha cap projecte de reactivació, és un pressupost amb manca de projecció».

Pel que fa al deute, l’any passat va tancar amb uns 19,9 milions d’euros, que significa un 79,4%, molt lluny del 200% màxim que permet la Llei de finances comunals. I entre les inversions previstes per a aquest any, el cònsol major va avançar que es realitzaran dos minicamps de futbol, un a Encamp i l’altre al Pas de la Casa; uns vestidors i uns lavabos per als usuaris de les pistes de tenis i de pàdel de Prada de Moles; i l’embelliment del carrer de l’Alzinera. També s’ha reservat una partida de tres milions d’euros per a l’embelliment i per fer una galeria de serveis de l’eix central d’Encamp. El comú convocarà les empreses a un concurs d’idees i després s’adjudicaran i s’executaran els treballs.La participació de Saetde serà clau per a la dinamització de la parròquia encampadana

Saetde, clau per a la dinamització de la parròquia

Torres va matisar que la reforma de l’eix central no està directament relacionada amb el Pla de dinamització, però entén que servirà per reimpulsar el comerç i l’economia. L’empresa adjudicatària, Intueri, es va comprometre a tenir el pla acabat en màxim cinc mesos. El cònsol va recordar que la participació de Saetde –la societat gestora de Pas de la Casa-Grau Roig– en l’elaboració del Pla de dinamització és «clau» i que la seva opinió és molt important. Des de l’oposició, van garantir que hi col·laboraran tot i no estar d’acord amb el procés d’adjudicació.