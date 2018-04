Queixes de l’oposició per la «ineficiència» de la comissió BPA

Els consellers de l’oposició consideren que la coneguda com a comissió BPA, creada arran de la crisi bancària per intentar aclarir els fets, no ha servit gairebé de res. Després de tres anys de la publicació de la nota del FinCEN que va acabar amb la intervenció del banc, els parlamentaris qualifiquen la comissió «d’ineficient» per la manca de conclusions. Segons l’oposició, durant els mesos de treball s’ha recopilat molta informació però no ha servit per treure l’entrellat dels fets.



Així ho van constatar fonts consultades per aquest rotatiu ahir després de celebrar una reunió de treball de la comissió després de diversos mesos sense parlar de la crisi de l’entitat bancària. Els parlamentaris també es queixen del tracte segons ells de menysteniment que han rebut per part del Govern.

Compareixença de Cinca

La comissió, amb el nom oficial de comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l’estabilitat financera, també havia de servir, més enllà del cas BPA per analitzar riscos i proposar mesures per a l’estabilitat del sector. En aquest sentit, la reunió d’ahir va servir per pactar una nova compareixença del ministre de Finances, Jordi Cinca, el proper 18 d’abril davant la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per l’estabilitat financera. L’objectiu és explicar més detalladament la possible adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI).



Tot plegat arriba després que el passat mes de febrer el Govern comencés a fer passos més seriosos per formalitzar l’interès del páis per formar part de l’FMI. Un fet que va enutjar força els partits de l’oposició perquè no se’ls va informar de la iniciativa. De fet, el ministre Cinca va declarar que volia tenir acabat, abans de l’estiu, els aspectes més tècnics d’aquest moviment, com ara definir el cost total, per tal de poder abordar el debat de fons sobre els pros i els contres en els mesos següents, tal com recordava ahir l’ANA. Tot i aquestes explicacions, l’oposició va criticar de manera contundent la decisió de l’Executiu, tant pel fons com per les formes.