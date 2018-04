La plataforma antiheliport demana empara al raonador

La plataforma contrària a la construcció de l’heliport nacional a Tresoles demanarà empara al Raonador del Ciutadà per evitar que el projecte tiri endavant. «Creiem que estem indefensos, que se’ns tracta com a ciutadans de tercera», va afirmar el portaveu de la plataforma, Alfons Miralles, a la sortida de la reunió que va mantenir ahir, juntament amb altres membres de l’entitat, amb la ministra de Medi Ambient Sílvia Calvó.

Neguits

En la trobada van voler traslladar a la ministra els seus neguits tant pel que fa a riscos mediambientals com als riscos inherents que pot comportar la proximitat de la central de FEDA. Des del seu punt de vista, ubicar l’heliport a Tresoles és «una temeritat». «La ministra ens ha confirmat que si hi ha qualsevol incident en una estació transformadora pot afectar el subministrament de bona part del país», va apuntar Miralles, que amb tot, va aclarir que «de la mateixa manera ens va dir que malgrat que era una qüestió que havia posat sobre la taula del Consell de Ministres, no existeix cap informe sobre la qüestió». La manca d’estudis, doncs, els neguiteja. «Si no hi ha informes de medi ambient, no sé què podran valorar els experts francesos», va afirmar.



Malgrat que conserven l’esperança que l’heliport no s’acabi fent, «cada vegada ho veiem pitjor» perquè consideren que «no en donen la informació, l’amaguen, no compleixen els compromisos i veiem que la part dels francesos serà l’acceptació pura i dura d’uns informes que s’han fet amb els diners de tots».



D’altra banda, es va mostrar decebut amb el ministre Jordi Torres perquè «ha incomplert el compromís del cap de Govern» de facilitar-los els informes que s’anessin fent. «Sabem que hi ha els informes pels mitjans, que s’han lliurat a França i nosaltres no hem rebut res», va remarcar. De la mateixa manera va retreure la manca de contactes amb el Comú d’Escaldes. «La cònsol va dir que estaria al costat dels ciutadans, però no s’ha posat al nostre costat per a res, al contrari», va afirmar, insistint que l’heliport «perjudicarà tots els ciutadans d’Andorra».