L’oposició critica un sobrecost del 60% en el quart tram de les obres

Malgrat que les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell van iniciar-se el passat dilluns, no va ser fins ahir que el comú d’Andorra la Vella va aprovar –amb els vuit vots a favor de la majoria i els quatre en contra de l’oposició– l’adjudicació del darrer tram, comprès entre els carrers Bisbe Príncep Iglesias i les Canals. Tal com va recordar el conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, el concurs s’ha acabat adjudicant a l’UTE Unitas Locubsa per un valor de 2,6 milions d’euros i una durada de quatre mesos. Tot i que la previsió era iniciar els treballs a partir del 16 d’abril, la cònsol major, Conxita Marsol, va especificar que segurament s’avançarien al proper dilluns o a mitjans de la setmana vinent i, per tant, podrien concloure abans de la data prevista, el 16 d’agost.

La corporació obre un concurs per instal·lar un túnel de llum i organitzar un nou espectacle el proper Nadal

Des de l’oposició, la consellera del PS Dolors Carmona va denunciar «la manca de previsió i el sobrecost d’un 60% respecte de l’estimació inicial ». Per la seva banda, Jordi R. Minguillón, conseller de Cd’I+Liberals, va explicar que «aquesta mala planificació ha acabat comportant que la parròquia pagui entre un 40 i 45% més pel conjunt de les obres» i va posar sobre la taula que en el segon concurs s’havien acabat presentant les mateixes empreses. «L’empresa que portava l’oferta més econòmica la primera vegada s’ha tornat a presentar ara amb una UTE però curiosament amb la mateixa oferta», va subratllar el també conseller de Cd’I+Liberals, Víctor Pintos.

Campanya de Nadal

El consell de comú d’ahir també va acordar convocar un concurs públic internacional, en règim de lloguer, per adjudicar el subministrament d’un túnel de llum i so i d’un nou espectacle per a la propera campanya de Nadal. El cost previst és de 350.000 euros per als dos projectes i amb un termini de dos anys, ja que Marsol va apuntar que no volia comprometre la següent corporació amb un espectacle ja muntat. El conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, va concretar que el túnel s’instal·laria a l’avinguda Meritxell, entre la plaça Revés i el carrer de les Canals, inspirant-se en el model de Màlaga i amb l’objectiu d’incentivar el turisme. Pel que fa a l’espectacle, en canvi, substituirà l’arbre dels desitjos de la plaça de la Rotonda i apostarà pel «valor artístic».