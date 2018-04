Origone fa un pas de gegant per alçar la Copa del Món

La més ràpida va ser Valentina Greggio amb una velocitat de 181,75 km/h i encadena 25 victòries consecutives. És la seva desena de la temporada. Malgrat això, no es jugava res perquè ja era campiona. Britta Backlund va ser segona amb 178,83 km/h i Celia Martínez, tercera amb 181,75 km/h

En categoria femenina, es va donar per definitiva la tercera mànega d’entrenaments oficials.

D’aquesta manera va revalidar per tercera vegada consecutiva el títol de campió d’Espanya. La victòria va ser molt còmode ja que el madrileny Juan Carlos Sánchez no va tenir un bon dia i es va quedar en una velocitat de 186,50 km/h. Álvaro García va completar el podi del Campionat d’Espanya amb una velocitat de 180,79 km/h.

Per altra banda, el guipuscoà va marcar una velocitat de 188,53 km/h i va ser onzè.

D’aquesta manera, avui necessita una carambola per perdre el títol: l’austríac hauria de guanyar i Origone no hauria d’acabar entre els cincs primers. Però coses més estranyes han passat en aquest esport. De moment Origone està molt a prop d’aixecar el seu desè globus de cristall. L’italià va aconseguir guanyar els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 i 2016.

Per El Periòdic

