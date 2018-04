Jové i Fargues guanyen la Tri-Blanc La Massana

Els carrers de La Massana van ser envaïts ahir per un centenar d’esportistes que van disputar la quarta edició de l’Andorra Tri-Blanc, un triatló compost per un circuit a peu, un en bicicleta i una pujada d’esquí de muntanya.

El primer en completar les tres fases va ser Xavier Jové amb un temps d’1.50,14. El corredor va repetir victòria, però aquest cop en solitari. Seguit de l’ordinenc va arribar el francès Hiuge Titouan, després de perdre l’esprint final contra Jové. El tercer va ser Joan Freixa.

En categoria femenina, la victòria va ser per Maria Fargues, que va guanyar amb quatre minuts de marge a Laurence Lestang. Tercera va ser Anna Artal.

Per equips, el Floquetes Team va guanyar en categoria femenina, que participaven soles. En categoria mixta, va guanyar el Team Provess, seguit del Dream Team i el Project Training. En la masculina, va guanyar el Team Andorra, segon va ser l’Atma Ski i tercer l’XDG Team.

La prova va ser un èxit absolut. Segons Gerard Riart, organitzador de la cursa, «la participació hauria estat major si les condicions meteorològiques haguessin acompanyat». Malgrat això, Riart confia en el fet que el nombre d’inscrits creixi l’any que ve. Ho facilitarà un acord per crear «una tres nacions», ja que s’estan mantenint converses per crear un esdeveniment homòleg a França i un altre a Espanya.

Per altra banda, Riart també va fer un reconeixement als 50 voluntaris que van participar en la prova.

Per la seva part, Josep Marticella, director general de Vallnord, va considerar l’esdeveniment com «una gran manera d’acomiadar l’hivern» i va assegurar que l’estació seguirà apostant per actes d’aquest tipus, «pel prestigi i els valors que desprenen».