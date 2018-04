L’A condiciona el debat de la funció pública a retirar la llei

El grup parlamentari liberal ha retirat la petició per fer un debat monogràfic sobre la funció pública perquè el Govern es negava a retirar el projecte de llei que entrarà a tràmit en breu. Així ho va explicar el president liberal, Jordi Gallardo, que va deixar clar que la proposta de dur a terme un debat tenia com a objectiu «arribar a un consens que ara no hi és». Fer-lo, però, sense que l’Executiu es comprometi a parlar sobre tots els punts i, per tant, a no tenir un text ja a tràmit «no té sentit i és sinònim de perdre el temps». «L’objectiu era fer un ampli debat sobre els canvis que calen a la funció pública i trobar consens entre totes les forces, repartir així la responsabilitat d’una reforma tan important, i no tenir la pressió del calendari electoral».



Per aquests motius, els consellers liberals van decidir retirar la proposta de debat «perquè no es volia fer com a alternativa, sinó només per fer veure que s’estava parlant de tot sense després canviar res». «El que no farem serà fer un debat monogràfic conscients que cap proposta de resolució arribarà a temps de ser adjuntada al text legislatiu», va exposar.



Per Gallardo, «el text actual no planteja un consens assumible ni sostenible en el temps», per la qual cosa «el més segur és que presentem una esmena a la totalitat i acabem no donant suport a la llei si no canvia». «Entenem que és una reforma pendent però està clar que s’està prioritzant l’interès de partit al general», va sentenciar.