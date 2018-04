L’Andorra busca assegurar la permanència

L’FC Martinenc visita avui a les quatre de la tarda l’FC Andorra que vol assegurar la permanència d’una vegada per totes després de quatre partits on ha acumulat un empat i tres derrotes. L’equip visitant ha guanyat tres dels últims partits que ha jugat i ha empatat la resta. Al partit d’anada, els del Principat van perdre per 3 a 0.

Segons el porter Ferran Pol, «fa falta una victòria i pujar la motivació». «Hem de tenir la suficient capacitat per saber quin partit juguem i hem d’anar a pels tres punts», comenta.

També considera que aquesta mala ratxa es deu al fet de les «dinàmiques i les ratxes» de la temporada, a més que «les setmanes que hem tingut d’aturada, pesen». Malgrat això, el fet de no guanyar i assegurar l’objectiu, «potser és un tema mental», ja que «està a tocar» però a vegades «t’entra una mica d’ansietat que provoca precipitació». Però no es mostra preocupat: «En queden vuit partits i l’equip ha d’estar junt, hem de ser forts i aquest dissabte hem de competir com sabem». També creu que «no ha sigut una temporada fàcil» i cal «sumar una victòria quan abans millor perquè la mentalitat de l’equip pugui ser la que ha sigut durant tota la temporada». A més, «les lesiones i les expulsions pesen».

Pel que fa al rival, «sortiran a pels tres punts» perquè tenen «la necessitat d’estar a dalt» i «sabem les seves aspiracions». En aquest context, «serà un partit dur i no els hi posarem fàcil», a més, «sabem que dels dotze partits que hem jugat a casa només n’hem perdut un, aquest és l’efecte positiu de cara al Martinenc». «La clau és intentar-ho un parell o tres de vegades i anotar abans de la mitja part, si és així el partit, canviarà», confessa.

Així mateix, l’equip compta amb Jordi Rubio i Nourddin El Morabiti, les noves incorporacions, que han sigut «molt positives». Segons Pol, «han donat un aire diferent de l’equip» i «estan donant el joc que necessitem». «En Nourddin és molt ràpid a dalt i pot xutar amb les dues cames, et fixa molt les defenses i en Jordi ha jugat a la selecció i coneixem les seves capacitats, hem d’esprémer al màxim el jugador que és».

Pel que fa a l’estat del porter, es nota «molt bé». «Aquest any tenir aquesta defensa és molt important, som un equip fort defensivament parlar i així hem de seguir per poder atacar i tenir opcions».