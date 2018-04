Martí preferia un debat monogràfic sobre funció pública

El cap de Govern, Toni Martí, s’ha manifestat aquest dimarts sobre la voluntat anunciada pel Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra de presentar una esmena a la totalitat al projecte de llei de reforma de la Llei de la Funció Pública. D’aquesta manera, ha manifestat que “estem a l’últim any de legislatura i es nota que és el no a tot” i ha remarcat que a ell li hagués agradat un debat monogràfic sobre funció pública “per veure els models alternatius”.



Martí ha posat en relleu que si es vol presentar una esmena a la totalitat és “per dir que el projecte (del Govern) és un mal projecte”. En aquest sentit, ha defensat que amb el temps es veurà que és un model “molt equilibrat” que dona “més possibilitat de promoció i de mobilitat”. I ha conclòs que “quan es critica” un projecte “cal que es presenti un d’alternatiu”.



Pel que fa al possible suport dels Liberals d’Andorra a la llei de transferències, Martí ha apel·lat a la coherència del president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo. “Vull pensar que en aquest país encara queda coherència” i que Gallardo “no voldrà fer política de galeria quan ell recolzava claríssimament aquesta llei”, ha dit. A l’últim ha remarcat que des del Govern el que es vol és impulsar “lleis equilibrades” independentment “de càlculs electoralistes”.