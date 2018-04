La qualitat i la proximitat marquen La Massana Còmic

La qualitat i la proximitat de La Massana Còmic s’han convertit en la recepta de l’èxit d’aquest saló que, aquest any, arriba a la 22a edició i que se celebrarà entre el 27 i 29 d’abril a l’edifici de la Closeta i al mateix Museu del Còmic de la parròquia. Qualitat perquè els deu autors convidats tornen a ser, com ja és habitual, de primera fila: Josep Maria Beroy (autor del cartell d’enguany), Carlos Puerta, Jan, Alfonso Font, Marc Huguet, Álvaro Ortiz, Ruben Pellejero, Tito, Jordi Bernet i Álvaro Pons. Proximitat perquè la mida del saló i del país permet una interacció molt més humana entre visitants i autors. «Al Saló del Còmic de Barcelona trobes aficionats i dibuixants exhausts després d’hores de cues per aconseguir una signatura; al Festival de la bande désinee d’Angoulême cal participar en un sorteig per accedir a la signatura dels autors. A la Massana, es prenen el seu temps, tenen fins i tot les seves aquarel·les i parlen els uns amb els altres», va explicar el president de l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació, ARCA, l’entitat organitzadora de La Massana Còmic, juntament amb la col·laboració del comú. Pieras va considerar que és precisament aquesta dosi d’humanitat la que fa que «alguns autors prefereixin venir a la Massana, abans que a Barcelona», un fet que per a l’ARCA destaca la «professionalitat» de la trobada.

Inauguració

A l’obertura del saló el divendres 27 hi assistirà l’autor Jordi Bernet, el creador del mite del còmic reproduït durant anys a la revista El Jueves, Clara de Noche, segons va explicar la consellera de Cultura del Comú de la Massana, Jael Pozo. De fet, una de les cinc exposicions anuals del Museu del Còmic d’aquest any està dedicada a Bernet. Es va inaugurar el passat 10 d’abril però han fet quadrar les dates per integrar-la amb les activitats del saló. Amb aquesta, serà la tercera vegada que Bernet passi pel festival de la Massana.

França, país convidat

L’Ambaixada de França a Andorra col·labora aquest any amb La Massana Còmic per primera vegada i ha gestionat el viatge del dibuixant Tito, francès d’origen espanyol i molt conegut al país veí, especialment pel seu còmic Tendre banlieu, ben conegut per gran part de la població.

«A França, la BD [de bande dessinée, còmic en francès] és una art major. Juntament amb Bèlgica, som els dos països d’origen», va assenyalar l’agregat de premsa de l’Ambaixada francesa a Andorra, Jérôme Vinolas, durant la presentació.



A més, la visita de Tito, ha servit per enllaçar el còmic amb la vida escolar, ja que els alumnes de les escoles andorranes i franceses del país han estat treballant l’obra de Tito i ara tindran l’oportunitat de parlar cara a cara amb l’autor i aprendre de la seva experiència. Aquesta no serà l’única col·laboració del saló amb els estudiants del país, ja que l’Escola Andorrana de la Massana portarà una selecció dels seus millors treballs de fotocòmic fins a les sales d’exposicions.

‘La cárcel de papel’

D’entre les moltes activitats que oferirà La Massana Còmic, el dissabte 28 a les 18.00 hores el públic podrà conèixer per veu d’un dels estudiosos del còmic més importants a Europa, Álvaro Pons, el projecte en línia La cárcel de papel, un referent crític del mercat del còmic editat a l’Estat espanyol i una guia imprescindible dels volums que s’editen a la resta del món.

Món ‘friki’



L’Associació de Frikis Andorra s’encarregarà de la programació del diumenge amb una Gymkana de dibuix i del segon Concurs Nacional de Cosplay, una iniciativa que l’any passat va tenir una gran acollida. Mélani García, representant de l’associació durant la presentació del saló, ahir, va explicar algunes de les activitats del concurs de dibuix, com per exemple, la realització d’un dibuix conjunt a mode de cadàver exquisit sense paraules. Pieras va destacar que «el saló ja no és un tema només d’exposicions, també al de Barcelona, com a d’altres tota la part d’activitats paral·leles té molt d’èxit».

Estands editorials

A banda, de les activitats dels frikis i del contacte amb els autors, els visitants podran gaudir de les propostes dels estands editorials i dels fanzines d’aquest any, amb la col·laboració dels segells Santa Guadaña i Sudando Tinta Ediciones, així com el col·lectiu artístic Print This Valley Collective, experts en serigrafia.

La maduresa no espanta

Els organitzadors de La Massana còmic no tenen por ni de morir d’èxit ni de quedar-se sense idees novedoses. «Ja tenim tota l’edició de l’any vinent al cap», es va aventurar a dir Pieras. «Entre els autors i els experts del còmic s’ha generat un boca-orella que parla molt bé de nosaltres i que fa que anem tenint gent que vulgui venir», va detallar el president de l’ARCA.



Respecte de la intoxicació per èxit, Pieras també va explicar que ja la van viure fa vuit anys, quan van créixer molt ràpidament i es van trobar amb «més de 20 autors però s’escapava de les mans», per gestió i per pressupost. «Menys però més qualitat», és, segons Pieras, el secret de l’èxit de la trobada.