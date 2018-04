Alieu no tanca la porta a Espanya si no surten bé les coses a França

El VPC dóna una segona oportunitat a la competició francesa. La decisió va ser presa dilluns per la junta directiva del club. Malgrat això, el president de l’entitat, Paul Alieu no les té totes. Segons explica, «tot es pot tornar a plantejar», ja que «tot depèn de com vagi la temporada».

El club havia estudiat de manera seriosa l’opció d’anar a la Divisió d’Honor Catalana (la tercera espanyola) però els canvis de la nova lliga d’Occitània podrien corregir els desavantatges dels quals es queixava el club andorrà durant la temporada. Així, Andorra tindria un departament propi que els donaria més autonomia, el VPC femení es mantindria com ara i el segon equip, un dels grans problemes, entraria en una lliga pròpia al departament de l’Arieja. Per altra banda, mantenir-se a França sempre ha estat l’opció preferida del Govern i dels patrocinadors del club.

«Intentarem acabar els tres anys que em queden a la presidència a França», comenta Alieu i, per tant, seria el pròxim president de l’entitat qui hagués de tornar a encendre el debat. De moment, «cal veure com va la temporada, com es porten amb nosaltres els àrbitres i com canvien les coses, s’han de veure els calendaris i com va tot en general», manifesta Alieu. «Nosaltres creiem en França i vist el canvi que han fet amb la nova lliga, ho veiem bé». En aquest context, creu que «se’ns ha pres en consideració» i que «està bé» pel club.

Aquesta lliga «no suposa cap canvi per l’equip» i celebren la nova reestructuració de la competició. A més, «no suposarà cap problema econòmic si el segon equip no juga a la mateixa competició que el primer». Però aquest fet no se sabrà fins al juliol, que serà quan els organitzadors francesos celebrin una assemblea. «Les portes a Espanya estan obertes si fallés tot això», recorda Alieu.

Tanmateix, sí hi haurà assemblea del VPC Andorra però només serà per presentar els comptes i els resums financers. «D’aquest tema no se’n parlarà, només de l’econòmic», ressalta Alieu. D’aquesta manera, el tema esportiu no tindrà protagonisme. «Aquest tema només es debatria si nosaltres ho veiéssim bé però hem decidit que encara no podem canviar de lloc».

Només era un estudi

Per altra banda, Alieu vol destacar que des del principi «només es va dir que es faria un estudi» però que «tothom va dir que volíem marxar de França» i «això era fals». «Només era un estudi, i un estudi és un estudi», reitera. «No era res segur i per tant, pensem que el millor és seguir a França», comenta. En aquest sentit, aquest treball realitzat per Jonathan Garcia, entrenador del club i per Dani Raya, jugador, mirava que suposaria per les categories, pels espònsors i, en general, es plantejaven les problemàtiques o avantatges que sorgirien a tots els nivells. Tant Garcia com Raya apostaven per anar a Espanya però, segons ells, era un pas que no s’havia de prendre a la lleugera tot i que reconeixien l’estancament de l’equip a la competició francesa. També reconeixen que el nivell a Espanya era més baix.

«Quan fas un estudi, després has de fer un projecte i aquest no l’hem fet», explica Alieu. «S’havia de parlar amb els espònsors, de les llicències, que a Espanya funcionen diferent que a França, i marxar de cop és un problema, per tot això hem decidit que no estem preparats per un canvi d’aquesta mena».

El futur de l’equip, més endavant

Per altra banda, Alieu comenta que parlar ara mateix del futur esportiu de l’equip «és complicat» perquè es començarà a parlar amb els jugadors «quan s’acabi el partit de la selecció». «Ara estan tots els jugadors concentrats i en aquest sentit no volem avançar res», explica.

D’aquesta manera, el debat es torna a guardar al calaix, i, tot i que hi havia molts partidaris de marxar a Espanya, sembla ser que els nous canvis convencen al rugbi andorrà. Ara caldrà veure si França compleix i si els resultats són satisfactoris. De moment, toca centrar-se amb la selecció.