Expedient en suspens pel vídeo sexual d’un bomber

El cos de bombers va decidir incoar un expedient sancionador al bomber que va enregistrar un vídeo amb contingut sexual (concretament es veia l’home masturbant-se) al parc de Santa Coloma durant una guàrdia, si bé l’expedient ha quedat en suspens a l’espera de la resolució judicial sobre la denúncia d’una dona que acusa l’agent d’haver-la violat. Així es va confirmar des del Govern, qui també va indicar que la suspensió de l’expedient s’explica pel fet que el cas del vídeo té relació amb l’altra causa. Així doncs, com que s’ha admès a tràmit la causa penal per la presumta violació s’ha aturat el procés intern del cos a l’espera de que decideixin els tribunals.



Tot i el procés judicial que s’ha engegat i considerar-se que ha comès una falta en relació al reglament intern dels bombers, l’efectiu no ha estat suspès de la feina. Des de l’executiu es va detallar que la suspensió no va implícita a l’expedient. En aquest sentit si no hi ha una pena confirmada, només se’l podria apartar de les seves funcions si hi hagués risc de reincidència o perill per la seva pròpia feina. Dos supòsits que en aquest cas es considera que no es donen.



El cas va esclatar la setmana passada després que una dona denunciés públicament un presumpte cas de violació per part del bomber expedientat. La mateixa denunciant va ser qui va explicar que l’integrant del cos antiincendis li hauria fet arribar el vídeo pocs dies abans que es trobessin en persona i, segons la dona, es produís l’agressió física i sexual. Posteriorment la direcció dels bombers van confirmar que investigava si el vídeo s’havia gravat a la caserna mentre l’efectiu estava de guàrdia.